Ο Μιχάλης Βοριαζίδης επέστρεψε στη δράση μετά το σοβαρό πρόβλημα υγείας του και αποθεώθηκε στο Άρης – Ατρόμητος

Την πρώτη του εμφάνιση, μετά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, έκανε ο Μιχάλης Βοριαζίδης στην αναμέτρηση του Άρη με τον Ατρόμητο στη Θεσσαλονίκη.

Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής πέρασε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο στις καθυστερήσεις του αγώνα του Άρη με τον Ατρόμητο, με τον κόσμο να τον καταχειροχροτά.

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο είχε ανακοινωθεί πως ο Μιχάλης Βοριαζίδης αντιμετωπίζει εξεργασία στα γεννητικά όργανα και χρειάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Μετά από σχεδόν έξι μήνες, ο νεαρός ποδοσφαιριστής επέστρεψε στη δράση, έχοντας αφήσει πίσω την περιπέτεια υγείας του.