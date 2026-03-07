Άρης – Ατρόμητος 0-0: Οι Θεσσαλονικείς έχασαν δύο πέναλτι και έμειναν χωρίς νίκη για πέμπτο σερί παιχνίδι

Άρης και Ατρόμητος έμειναν στο 0-0 στη Θεσσαλονίκη για την 24η αγωνιστική της Super League, με τους Θεσσαλονικείς να χάνουν δύο πέναλτι και να αγωνίζονται με 10 παίκτες από το 40′ μετά από αποβολή του Γκαρέ.

Για πέμπτο σερί παιχνίδι, ο Άρης έμεινε μακριά από τη νίκη, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ξεφύγει στη μάχη για τα πλέι οφ 5-8. Οι Θεσσαλονικείς, παρότι αγωνίστηκαν από το πρώτο ημίχρονο με 10 παίκτες, είχαν δύο τεράστιες ευκαιρίες να ανοίξουν το σκορ από τα 11 βήματα, αλλά τόσο ο Ράτσιτς όσο και ο Μορόν αστόχησαν σε πέναλτι.

Οι γηπεδούχοι έχασαν το πρώτο πέναλτι στο 6ο λεπτό, με τον Ράτσιτς να είναι άστοχος απέναντι από τον Γκουγκεσασβίλι. Στο 40ο λεπτό ο Άρης έμεινε με δέκα παίκτες, εξαιτίας της αποβολής του Γκαρέ. Στο 70′ οι κίτρινοι είχαν και δεύτερη ευκαιρία για να σκοράρουν από την άσπρη βούλα, όμως η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι, έπειτα από την εκτέλεση του Μορόν.

Στην βαθμολογία, ο Άρης είναι στην 6η θέση με 29 πόντους, στο +1 από τον Ατρόμητο που ακολουθεί και από τον ΟΦΗ, ο οποίος έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.

Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα του αγώνα, οι γηπεδούχοι βρέθηκαν πάρα πολύ κοντά στο να αιφνιδιάσουν. Μόλις στο 7’, ο Τάσος Δώνης ξεπέρασε από αριστερά την αντίσταση του Ματθαίου Μουντέ, μπήκε στην περιοχή όπου κι ανατράπηκε από τον Χάρη Τσιγγάρα.

Ο Ράτσιτς, όμως, που ανέλαβε την εσχάτη των ποινών, ξεγέλασε μεν τον Λούκα Γκουγκεσασβίλι, έστειλε δε την μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Γεωργιανού τερματοφύλακα του Ατρόμητου. Από εκείνο το σημείο και μέχρι, σχεδόν, το τέλος του πρώτου μέρους, οι δυο ομάδες επιδόθηκαν σε ρεσιτάλ λαθών.

Στο 39’, όμως, ο Άρης όχι μόνο έχασε τριπλή ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, αλλά έχασε και με κόκκινη κάρτα τον Γκαρέ. Ο Ράτσιτς έκανε τη σέντρα, ο Τίνο Καντεβέρε πήρε την κεφαλιά, ο Γκουγκεσασβίλι απέκρουσε ενστικτωδώς, όπως και το πλασέ του Δώνη στη συνέχεια, με τον Γέρε Ούρονεν να απομακρύνει την μπάλα πριν αυτή περάσει τη γραμμή, πιεζόμενος από τον Γκαρέ.

Ο τελευταίος, όμως, σήκωσε πολύ ψηλά το πόδι του, βρήκε στο κεφάλι τον Φιλανδό αμυντικό – που αποχώρησε με διάσειση – με τον Τάσο Παπαπέτρου να αποβάλλει τον Αργεντινό εξτρέμ.

Από εκεί και μετά φάνηκε επιθετικά ο Ατρόμητος, με τον Πίτερ Μίχορλ να σουτάρει ψηλά από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, ο Γκουγκεσασβίλι υποχρεώθηκε σε μια ακόμη εντυπωσιακή επέμβαση, στερώντας το γκολ από τον Καντεβέρε που επιχείρησε με γυριστό να βρει δίχτυα. Με το 0-0 να μην αλλάζει, οι δυο προπονητές άρχισαν τις κινήσεις τους από τους πάγκους.

Κι αν κάποιος πόνταρε πως χειρότερα δεν θα μπορούσε να γίνουν τα πράγματα για τον Άρη, θα έχανε. Στο 76’, οι Θεσσαλονικείς κέρδισαν και δεύτερο πέναλτι, σε χέρι του Σάμουελ Μουτουσαμί μετά από γύρισμα του Γιάννη Γιαννιώτα. Ο Μορόν, που είχε 14/14 στην Ελλάδα, ανέλαβε την εκτέλεσή του – οριζόντιο δοκάρι κι έξω.

Οι φίλοι του Άρη πανηγύρισαν σαν γκολ την επιστροφή του Μιχάλη Βοριαζίδη στη δράση – έπειτα από το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε – ωστόσο η ομάδα τους έμεινε για ένατο ματς, σε 12 εντός έδρας, στην ισοπαλία.

Στους 29 βαθμούς ο έκτος Άρης, στους 28 ο έβδομος Ατρόμητος που έμεινε για πέμπτο σερί ματς αήττητος (3-2-0) ενώ πλησίασε και στο «διπλό» στις καθυστερήσεις με τον Παναγιώτη Τσαντίλα.



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Ράτσιτς (90’+2’ Βοριαζίδης), Καντεβέρε (58’ Μορόν), Πέρεθ (58’ Μπουσαϊντ), Γκαρέ, Δώνης (46’ Γιαννιώτας), Χόνγκλα, Μεντίλ (72’ Φρίντεκ).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας (65’ Πνευμονίδης), Μίχορλ, Γιουμπιτάνα (65’ Φαν Βέερτ), Μουντές, Ούρονεν (46’ Κίνι), Μπάκου (83’ Ουκάκι), Μανσούρ, Τσούμπερ (89’ Τσαντίλας), Μουτουσαμί.