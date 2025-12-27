Ο Μιχάλης Ζαμπίδης έριξε «βόμβα» επιστροφής στα ρινγκ

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης με την ατάκα «ο θρύλος ξυπνά» ανακοίνωσε στους θαυμαστές του ότι θα επιστρέψει στα ρινγκ μετά από μία δεκαετία.
Ο 45χρονος πλέον Μάικ Ζαμπίδης, που θεωρείται ο GOAT της ελληνικής μαχητικής σκηνής με video στα social media με τη λεζάντα «Comeback» έκανε γνωστή την επιστροφή του στην ενεργό δράση του kickboxing.
Η τελευταία φορά που ο Έλληνας αθλητής είχε αγωνιστεί σε αγώνα kockboxing ήταν τον Ιούνιο του 2015 στο ΣΕΦ με αντίπαλο τον Στιβ Μόξον, ενώ γενικά ο τελευταίος αγώνας του ήταν το 2019, όπου είχε κερδίσει στη Γερμανία στην πυγμαχία.
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επιστροφή του Ζαμπίδη στην ενεργό δράση αναμένονται στο προσεχές μέλλον, αφού στο video που ανέβασε δεν υπήρχαν πολλές πληροφορίες, πέρα από αυτή της επιστροφής του.