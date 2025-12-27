Αθλητικά

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης έριξε «βόμβα» επιστροφής στα ρινγκ

Με ανάρτηση στο instagram ανακοίνωσε την επιστροφή του ο Iron Mike
Ο Μάικ Ζαμπίδης
Ο Μάικ Ζαμπίδης/ EUROKINISSI

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης με την ατάκα «ο θρύλος ξυπνά» ανακοίνωσε στους θαυμαστές του ότι θα επιστρέψει στα ρινγκ μετά από μία δεκαετία.

Ο 45χρονος πλέον Μάικ Ζαμπίδης, που θεωρείται ο GOAT της ελληνικής μαχητικής σκηνής με video στα social media με τη λεζάντα «Comeback» έκανε γνωστή την επιστροφή του στην ενεργό δράση του kickboxing.

Η τελευταία φορά που ο Έλληνας αθλητής είχε αγωνιστεί σε αγώνα kockboxing ήταν τον Ιούνιο του 2015 στο ΣΕΦ με αντίπαλο τον Στιβ Μόξον, ενώ γενικά ο τελευταίος αγώνας του ήταν το 2019, όπου είχε κερδίσει στη Γερμανία στην πυγμαχία.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Iron Mike Zambidis (@ironmikezambidisofficial)

 

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επιστροφή του Ζαμπίδη στην ενεργό δράση αναμένονται στο προσεχές μέλλον, αφού στο video που ανέβασε δεν υπήρχαν πολλές πληροφορίες, πέρα από αυτή της επιστροφής του.

