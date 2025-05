Ο Μο Σαλάχ της Λίβερπουλ αναδείχθηκε παίκτης της σεζόν στην Premier League

Η Λίβερπουλ κατέκτησε το πρωτάθλημα στη φετινή Premier League και ο Μο Σαλάχ αναδείχθηκε παίκτης της σεζόν στην Αγγλία, κερδίζοντας μία ακόμη ατομική διάκριση στην εξαιρετική του πορεία με τους “κόκκινους”.

Ο Μο Σαλάχ ολοκλήρωσε μία απίθανη σεζόν με τη Λίβερπουλ στην Premier League, έχοντας 28 γκολ και 8 ασίστ στη σεζόν, συμβάλλοντας στο 50% των γκολ της ομάδας του και οδηγώντας την ως ηγέτης στην κατάκτηση του 20 πρωταθλήματος στην ιστορία της.

Η Premier League ανακοίνωσε έτσι ότι ο Αιγύπτιος εξτρέμ των “κόκκινων” είναι ο “Παίκτης της Σεζόν” για το 2024-25 και έγραψε “έπρεπε να είναι αυτός…”.

It had to be him…



Mohamed Salah is your @EASPORTSFC Player of the Season @LFC | @MoSalah pic.twitter.com/pY8pEjCruq