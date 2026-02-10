Συμβαίνει τώρα:
Ο Μο Σαλάχ βρίσκεται σε συζητήσεις με την Αλ Ιτιχάντ της Σαουδικής Αραβίας

Για την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ φαίνεται ότι ετοιμάζεται ο Σαλάχ
Ο Μο Σαλάχ
Ο Μο Σαλάχ σε αγώνα της Λίβερπουλ / REUTERS/Phil Noble

Ο Μο Σαλάχ έχει επιστρέψει στο ροτέισον της Λίβερπουλ, αλλά τα σενάρια για το μέλλον του συνεχίζονται και πλέον γίνεται λόγος για συζητήσεις των εκπροσώπων του με την Αλ Ιτιχάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Μετά από μία θρυλική καριέρα στη Λίβερπουλ, ο Μο Σαλάχ βρέθηκε φέτος στο “στόχαστρο”, εξαιτίας της δυσαρέσκειάς του για το χρόνο συμμετοχής του από τον Άρνε Σλοτ, αλλά πλέον η κατάσταση φαίνεται να έχει ομαλοποιηθεί.

Παρόλα αυτά, όλα δείχνουν ότι το καλοκαίρι θα αποχωρήσει από τους “κόκκινους” και σύμφωνα με τον Σάντι Αουνά του «footmercato», οι εκπρόσωποί του έχουν ξεκινήσει επαφές με την Αλ Ιτιχάντ, για να συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία.

