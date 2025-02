Ο Μόιζε Κιν της Φιορεντίνα κατέρρευσε μετά από χτύπημα στο κεφάλι και αποχώρησε με φορείο

Χειρότερα δεν μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα για τη Φιορεντίνα στο παιχνίδι με την Ελλάς Βερόνα, με την αντίπαλο του Παναθηναϊκού στο Conference League να γνωρίζει την ήττα (1-0), την ώρα που το μυαλό όλων βρισκόταν στον Μόιζε Κιν, ο οποίος κατέρρευσε στο γήπεδο.

Κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου και πάνω σε μια διεκδίκηση της μπάλας, ο Ιταλός επιθετικός της Φιορεντίνα έπεσε στο χορτάρι και χτύπησε με το κεφάλι πάνω σε γόνατο του Νταβίντοβιτς.

Ο Κιν βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να του γίνουν ράμματα πάνω από το μάτι.

Στη συνέχεια, μπήκε και πάλι στο γήπεδο, αλλά κατέρρευσε μόνος του «παγώνοντας» τους πάντες, ξυπνώντας μνήμες προ τριών μηνών από το σοκαριστικό περιστατικό με τον Μπόβε.

