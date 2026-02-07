Ο Μόντε Μόρις ετοιμάζεται για την επιστροφή του στη δράση με τον Ολυμπιακό: Το βίντεο από την προπόνηση του Αμερικανού

Ο Μόντε Μόρις τραυματίστηκε στις 9 Ιανουαρίου στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπάγερν Μονάχου και παραμένει στα “πιτς”.

Η αποθεραπεία του Μόντε Μόρις πηγαίνει εξαιρετικά, με τον Αμερικανό γκαρντ του Ολυμπιακού να ετοιμάζεται για την επιστροφή του στη δράση τις επόμενες ημέρες.

Ο άλλοτε NBAερ δουλεύει σκληρά για την επάνοδό του και ο ίδιος δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media, όπου προπονείται στο ΣΕΦ.

Όπως μπορεί να καταλάβει κάποιος από την ένταση της προπόνησής του, ο Μόντε Μόριτς δεν θα αργήσει να θέσει τον εαυτό του στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.