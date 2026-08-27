Ο Παναθηναϊκός στην κλήρωση του Conference League – Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοί του στη League Phase

Ο Παναθηναϊκός “λύγισε” στην παράταση με 2-1 την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς των πλέι οφ του Conference League και προκρίθηκε στη League Phase της διοργάνωσης, περιμένοντας πλέον την κλήρωσή του.

Η UEFA έχει προγραμματίσει για το ερχόμενο Σάββατο (29/08/26) την κλήρωση του Europa και του Conference League, όπου ο Παναθηναϊκός θα μάθει τους αντιπάλους του για τη League Phase της διοργάνωσης.

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Οι “πράσινοι” έχουν ανέβει αρκετά τα τελευταία χρόνια στη βαθμολογία της UEFA, μετά από μία “στείρα” περίοδο και έτσι, θα βρεθούν πλέον στο δεύτερο γκρουπ στην κλήρωση.

Τα γκρουπ δυναμικότητας

1ο γκρουπ

Αταλάντα (Ιταλία) 84.000

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Μπράγκα (Πορτογαλία) 63.750

Άγιαξ (Ολλανδία) 58.250

Φράιμπουργκ (Γερμανία) 56.500

Μονακό (Γαλλία) 56.000

Κοπεγχάγη (Δανία) 54.375

2ο γκρουπ

Μίντιλαντ (Δανία) 48.250

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 46.500

Γάνδη (Βέλγιο) 39.000

Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 29.250

Πάφος (Κύπρος) 24.125

Μπράιτον (Αγγλία) 23.903

3ο γκρουπ

Λουγκάνο (Ελβετία) 21.250

Χετάφε (Ισπανία) 19.409

Κουόπιο (Φινλανδία) 14.000

Τβέντε (Ολλανδία) 13.585

Λίνκολν (Γιβραλτάρ) 13.500

Μπόρατς (Βοσνία) 13.125

4ο γκρουπ

Σιντ Τρούιντεν (Βέλγιο) 12.450

Μπραν Μπέργκεν (Νορβηγία) 12.250

Χαρτς (Σκωτία) 11.500

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 11.000

Τράμπζονσπορ (Τουρκία) 11.000

Ρίγα (Λετονία) 10.500

5ο γκρουπ

Χάιντουκ (Κροατία) 10.000

Γιάμπλονετς (Τσεχία) 9.705

Νόρτζελαντ (Δανία) 8.421

Άαρχους (Δανία) 8.421

Ίντερ Ντ’ Εσκάλδες (Ανδόρα) 7.500

Κραϊόβα (Ρουμανία) 7.000

6ο γκρουπ

Τουν (Ελβετία) 6.940

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) 6.500

Κάουνο Ζαλγκρίς (Λιθουανία) 6.000

Μιάλμπι (Σουηδία) 5.925

Ιμπέρια (Γεωργία) 5.000

Εγκνάτια (Αλβανία) 4.500