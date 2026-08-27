Ο Παναθηναϊκός στην κλήρωση του Conference League – Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοί του στη League Phase

Ο Παναθηναϊκός “λύγισε” στην παράταση με 2-1 την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς των πλέι οφ του Conference League και προκρίθηκε στη League Phase της διοργάνωσης, περιμένοντας πλέον την κλήρωσή του.
Η UEFA έχει προγραμματίσει για το ερχόμενο Σάββατο (29/08/26) την κλήρωση του Europa και του Conference League, όπου ο Παναθηναϊκός θα μάθει τους αντιπάλους του για τη League Phase της διοργάνωσης.
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Οι “πράσινοι” έχουν ανέβει αρκετά τα τελευταία χρόνια στη βαθμολογία της UEFA, μετά από μία “στείρα” περίοδο και έτσι, θα βρεθούν πλέον στο δεύτερο γκρουπ στην κλήρωση.
Τα γκρουπ δυναμικότητας
1ο γκρουπ
Αταλάντα (Ιταλία) 84.000
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Μπράγκα (Πορτογαλία) 63.750
Άγιαξ (Ολλανδία) 58.250
Φράιμπουργκ (Γερμανία) 56.500
Μονακό (Γαλλία) 56.000
Κοπεγχάγη (Δανία) 54.375
2ο γκρουπ
Μίντιλαντ (Δανία) 48.250
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 46.500
Γάνδη (Βέλγιο) 39.000
Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 29.250
Πάφος (Κύπρος) 24.125
Μπράιτον (Αγγλία) 23.903
3ο γκρουπ
Λουγκάνο (Ελβετία) 21.250
Χετάφε (Ισπανία) 19.409
Κουόπιο (Φινλανδία) 14.000
Τβέντε (Ολλανδία) 13.585
Λίνκολν (Γιβραλτάρ) 13.500
Μπόρατς (Βοσνία) 13.125
4ο γκρουπ
Σιντ Τρούιντεν (Βέλγιο) 12.450
Μπραν Μπέργκεν (Νορβηγία) 12.250
Χαρτς (Σκωτία) 11.500
Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 11.000
Τράμπζονσπορ (Τουρκία) 11.000
Ρίγα (Λετονία) 10.500
5ο γκρουπ
Χάιντουκ (Κροατία) 10.000
Γιάμπλονετς (Τσεχία) 9.705
Νόρτζελαντ (Δανία) 8.421
Άαρχους (Δανία) 8.421
Ίντερ Ντ’ Εσκάλδες (Ανδόρα) 7.500
Κραϊόβα (Ρουμανία) 7.000
6ο γκρουπ
Τουν (Ελβετία) 6.940
ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) 6.500
Κάουνο Ζαλγκρίς (Λιθουανία) 6.000
Μιάλμπι (Σουηδία) 5.925
Ιμπέρια (Γεωργία) 5.000
Εγκνάτια (Αλβανία) 4.500