Ο Παναθηναϊκός προβλημάτισε ξανά, προκρίθηκε στο Conference League και κέρδισε χρόνο

Ο Παναθηναϊκός γλίτωσε από του… χάρου τα δόντια στην έδρα της Χράντετς Κράλοβε και χρειάστηκε ένα σωτήριο πέναλτι στην εκπνοή της παράτασης για να πάρει την πρόκριση στο Conference League χάρη στον «καυτό» Σίριλ Ντέσερς.

Η πρόκριση του Παναθηναϊκού στο Conference League του προσφέρει χρόνο δουλειάς και ηρεμίας, χωρίς η εσωστρέφεια και η γκρίνια να τον επιβαρύνουν περαιτέρω, μετά από ένα καλοκαίρι αλλαγών και κακού ποδοσφαίρου στα προκριματικά της διοργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σίριλ Ντέσερς έδειξε το λόγο που αποκτήθηκε το περσινό καλοκαίρι, όντας επιδραστικός όταν πέρασε στον αγωνιστικό χώρο και είναι πιθανό μόλις βρει αγωνιστικό ρυθμό να είναι από τους βασικούς πυλώνες μαζί με τον Λιβάι Γκαρσία στη γραμμή κρούσης της ομάδας του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Η προβληματική εικόνα του «τριφυλλιού» και η ανάγκη για αλλαγές σε νοοτροπία και πρόσωπα

Ο Παναθηναϊκός πέρασε δια πυρός και σιδήρου από την έδρα της Χράντετς Κράλοβε και εξασφάλισε μία θέση στη League Phase του Conference League, που μπορεί να μην την άξιζε, όμως αυτό δεν αναιρεί ότι θα βρίσκεται στην Ευρώπη έχοντας πλέον χρόνο να δουλέψει με τις προσθήκες στο χώρο του κέντρου.

Οι πράσινοι πλέον, πρέπει να αλλάξουν πολλά στον τρόπο παιχνιδιού τους αν θέλουν να ελπίζουν για κάτι παραπάνω μέσα στη σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η εικόνα του στον άξονα του γηπέδου είναι απογοητευτική και η έλευση του Λούζα, η παρουσία του Κάνγκουα και η προσθήκη ενός ακόμα παίκτη θα είναι καταλυτικές για την αλλαγή στον τρόπο παιχνιδιού του, μιας και το δίδυμο των Καμαρά και Τσιριβέγια δεν λειτουργεί στο ελάχιστο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νοοτροπία και η ανασφάλεια που βγάζει ο Παναθηναϊκός στα τελευταία λεπτά των αγώνων του είναι ίσως το πιο μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να λύσει ο προπονητής του, ο οποίος είναι μέρος του προβλήματος. Ο Δανός έδειξε και κόντρα στην Χράντετς ότι δεν νιώθει ασφαλής με τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας του και έβαλε τρίτο στόπερ (τον Πάλμερ-Μπράουν) στην Τσεχία. Αυτό έκλεισε τους πράσινους στα καρέ τους και οδήγησε το ματς στην παράταση, εκεί όπου η εικόνα ήταν τραγική και άνετα θα μπορούσε να χαιρετήσει από τον Αύγουστο τις διοργανώσεις της UEFA.

Ο Ντέσερς έδειξε ότι είναι γεννημένος σκόρερ και έφερε την πρόκριση

Ο Σίριλ Ντέσερς ήρθε το περσινό καλοκαίρι από τη Ρέιντζερς, όμως οι τραυματισμοί δεν τον άφησαν να προσφέρει την σεζόν που μας πέρασε. Στην Τσεχία πέρασε ως αλλαγή και πέτυχε δύο γκολ για να στείλει τον Παναθηναϊκό στη League Phase του Conference League.

Ο Νιγηριανός φορ είναι αυτό που λείπει από το «τριφύλλι» τα τελευταία χρόνια. Ο παίκτης δηλαδή που θα τραβήξει στην επίθεση και θα κάνει γκολ τις φάσεις που άλλοι δεν μπορούν. Η συνύπαρξή τους με τους Τετέι και Γκαρσία, οι οποίοι έχουν διαφορετικά στοιχεία μπορεί να φέρει τρομερά αποτελέσματα, όμως για να γίνει αυτό πρέπει να διορθωθεί ο τρόπος λειτουργίας της ομάδας.

Με τις προσθήκες στο χώρο του κέντρου μπορεί να γυρίσει το κλειδί και ο Ντέσερς να γίνει εκ των πρωταγωνιστών του «τριφυλλιού» στην προσπάθεια να κυνηγήσει τους στόχους του.