Με Ουκρανία – Ελλάδα και τις κληρώσεις των Europa και Conference League οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζει η μάχη της Εθνικής μπάσκετ με την Ουκρανία για τα προκριματικά του Mundobasket. Ολυμπιακός και ΟΦΗ μαθαίνουν αντιπάλους στη League Phase του Europa League και ο Παναθηναϊκός στο Conference League.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

09:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Αραγονία (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

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10:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Αραγονία (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Αραγονία (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση Europa League-Conference League

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14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Αραγονία (Δοκιμές)

15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Αραγονία (Δοκιμές)

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD WRC Παραγουάη, SS1

15:50 COSMOTE SPORT 6 HD WRC Παραγουάη, SS2

15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Αραγονία (Δοκιμές)

16:45 COSMOTE SPORT 6 HD WRC Παραγουάη, SS3

17:50 COSMOTE SPORT 6 HD WRC Παραγουάη, SS4

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ουκρανία – Ελλάδα Προκριματικά Παγκόσμιου Κυπέλλου Μπάσκετ

2027 19:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ – Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ρασίνγκ Σανταντέρ – Έλτσε LaLiga

21:30 Novasports Prime Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη Bundesliga

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Βενέτσια Serie A

22:00 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέξαμ – Μπέρμιγχαμ Sky Bet EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 4 HD Ρίο Άβε – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal

22:30 COSMOTE SPORT 5 HD Αλαβές – Βιγιαρεάλ LaLiga

23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ