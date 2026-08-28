Ο ΠΑΟΚ είπε «αντίο» στην Ευρώπη – Η κόντρα του κόσμου με τη διοίκηση δυσκολεύει την αναγέννηση από τις «στάχτες» του

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε 3-2 από την Μπραν, παρά την προσπάθειά του να γυρίσει το ματς στη Νορβηγία και αποκλείστηκε από το Conference League και συνολικά από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μετά από ένα καλοκαίρι στο οποίο αποχώρησαν οι Λουτσέσκου και Κωνσταντέλιας.

Η απουσία του ΠΑΟΚ από την Ευρώπη, μετά την ήττα από την Μπραν, δεδομένα μεγιστοποιεί τα προβλήματα στον σύλλογο, που δημιουργήθηκαν πρώτα από την αποχώρηση του κορυφαίου προπονητή της ιστορίας του, αλλά και από αυτή του καλύτερου ποδοσφαιριστή του ρόστερ του.

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Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ μπορεί να στηρίζουν τους παίκτες, όμως οι αποχωρήσεις και ο αποκλεισμός από την Ευρώπη είναι σίγουρα πρόβλημα που θα πρέπει να λυθεί, με καλό ποδόσφαιρο και πρωταθλητισμό εντός των συνόρων.

Ο αποκλεισμός στη Νορβηγία φέρνει ανάγκη για προσθήκες και αλλαγή στο κλίμα της ομάδας

Ο ΠΑΟΚ έμεινε εκτός Ευρώπης πρόωρα μετά από 4 χρόνια παρουσίας σε τελικές φάσεις διοργανώσεων της UEFA και θα κληθεί να δείξει μέταλλο για να καταφέρει να ανταπεξέλθει μέσα σε μία δύσκολη σεζόν.

Ο Αλέσιο Λίσι νιώθει ήδη την πίεση που έχει η θέση του προπονητή της ομάδας, ειδικά μετά την αποχώρηση του Ραζβάν Λουτσέσκου και θα πρέπει να δείξει με το παιχνίδι του, ότι αξίζει να βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, με τον κόσμο να στηρίζει, αλλά ο χρόνος πλέον να στενεύει.

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Ο Ιταλός αν θέλει να «ριζώσει» στη Θεσσαλονίκη θα πρέπει να εισηγηθεί προσθήκες που θα αλλάξουν την εικόνα της ομάδας και θα του δώσουν ανάσες ζωής στο κυνήγι του πρωταθλήματος. Η έλευση του Ούγκρεσιτς δεδομένα θα φέρει μία νέα πνοή στο σύλλογο, ο οποίος μετά την αποχώρηση του Κωνσταντέλια νοσεί βαριά και έχει την ανάγκη για μία επιτυχία, που δεδομένα δεν θα έρθει από την Ευρώπη.

Τα λάθη της διοίκησης του ΠΑΟΚ έστρεψαν τον κόσμο εναντίον της

Η αποχώρηση του Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν το πρώτο καμπανάκι που χτύπησε το φετινό καλοκαίρι. Ο Ρουμάνος είπε αντίο στον ΠΑΟΚ μετά από ένα σίριαλ που τράβηξε πολύ και σίγουρα έφθειρε τη σχέση της διοίκησης με τον κόσμο της ομάδας.

Ο Λουτσέσκου αγαπήθηκε σα θεός στις τάξεις των φίλων του ΠΑΟΚ, μιας και είναι ο κορυφαίος προπονητής της ιστορίας της ομάδας και η αποχώρησή του έφερε πέρα από στενοχώρια και αντιδράσεις, με την έλευση του Λίσι να μην προσφέρει σιγουριά.

Το δεύτερο χτύπημα ήταν καταλυτικό για τις σχέσεις της διοίκησης με τους φίλους της ομάδας. Και σε αυτήν την υπόθεση οι ιθύνοντες του «δικεφάλου του Βορρά» δεν χειρίστηκαν σωστά την κατάσταση. Η αποχώρηση του «Ντέλια» δεν έγινε με τον σωστό τρόπο. Ξαφνικά ένα πρωί οι φίλοι του ΠΑΟΚ ξύπνησαν και είδαν τον Έλληνα μεσοεπιθετικό στο αεροδρόμιο για τη Γερμανία και άμεσα αυτό έφερε σωρεία αντιδράσεων.

Η κατάληψη στην Τούμπα ήταν το κερασάκι στην τούρτα των αντιδράσεων, που ενδέχεται να συνεχιστούν μετά τον αποκλεισμό από την Μπραν.

Το μόνο που είναι σίγουρο είναι πως ο ΠΑΟΚ ξεκινάει από άλλη βάση σε σχέση με τους αντιπάλους του, οι οποίοι συνεχίζουν στην Ευρώπη και έχουν χρόνο να διορθώσουν τα προβλήματά τους.