Ο Μόντο Ντουπλάντις «έβγαλε το καπέλο» στον Εμμανουήλ Καραλή για τη «μάχη» στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου

Ο Καραλής ανάγκασε σε... υπόκλιση τον μεγάλο αντίπαλό του στο άλμα επί κοντώ
Ο Καραλής με τον Ντουπλάντις μετά το τέλος του αγώνα (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Εμμανουήλ Καραλής έδωσε “μάχη” με τον Μόντο Ντουπλάντις στο άλμα επί κοντώ του παγκοσμίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου της Πολωνίας, αλλά έμεινε στη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο κόντρα στον παγκόσμιο ρέκορντμαν.

Με άλμα στα 6,25 μέτρα, ο Μόντο Ντουπλάντις έβαλε πολύ δύσκολα στον Εμμανουήλ Καραλή, αλλά αυτός “πάλεψε” μέχρι τέλους και έκανε δύο εξαιρετικές προσπάθειες σε άλματα που θα του έδιναν και νέο πανελλήνιο ρεκόρ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν τα κατάφερε, αυτή τη φορά, αλλά κέρδισε και την εκτίμηση του Σουηδού άλτη, ο οποίος και έκανε χαρακτηριστική κίνηση ότι του… βγάζει το καπέλο, στο φινάλε του μεγάλου αγώνα τους.

Στη συνέχεια δε, οι δύο αθλητές, που είναι και πολύ καλοί φίλοι, πανηγύρισαν μαζί για τα μετάλλιά τους και φωτογραφήθηκαν με τις σημαίες της Ελλάδας και της Σουηδίας.

