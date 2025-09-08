Ο Μουμπρού δεν θα είναι προπονητής της Γερμανίας για το υπόλοιπο του Eurobasket – Ο Iμπραχίματζικ αναλαμβάνει head coach

Και επίσημα, έχουμε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της Γερμανίας, λίγο πριν τον προημιτελικό με την Σλοβενία στο Eurobasket. Ο Άλεξ Μουμπρού αφήνει τα καθήκοντά του ως πρώτος προπονητής στη Γερμανία, για τη συνέχεια της διοργάνωσης, με τον Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς να αναλαμβάνει head coach.

Ο Άλεξ Μουμπρού είχε ταλαιπωρηθεί από λοίμωξη, η οποία του στέρησε τη δυνατότητα να βρίσκεται δίπλα στην εθνική Γερμανίας, κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων. Ο Ισπανός επέστρεψε στο πρώτο νοκ-άουτ με τους Πορτογάλους, ωστόσο στη συνέχεια αποφάσισε να μην έχει τον ρόλο του head coach στα υπόλοιπα παιχνίδια του τουρνουά.

Ο Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς, άμεσος συνεργάτης του, θα αναλάβει το κοουτσάρισμα της ομάδας στους υπόλοιπους αγώνες, όπως είχε συμβεί και στην πρώτη φάση της διοργάνωσης.

“Τις τελευταίες ημέρες κατάλαβα ότι δεν είμαι σωματικά έτοιμος να προπονήσω την ομάδα από τον πάγκο κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών. Έχω αποφασίσει να προσαρμόσω τους ρόλους του τεχνικού επιτελείου και να δώσω στον Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς την ευθύνη είναι ο head coach κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών.

Θα είμαι ακόμη στον πάγκο, υποστηρίζοντας την ομάδα και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί. Πιστεύω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να βοηθήσουμε την ομάδα να φτάσει στην επιτυχία”, ήταν τα λόγια του Ισπανού τεχνικού.