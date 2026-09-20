Αθλητικά

Ο Μουρίνιο έκανε «σόου» στη συνέντευξη Τύπου του Ατλέτικο – Ρεάλ, εμφάνισε φωτογραφίες από φάσεις που ζήτησε κόκκινη κάρτα

“Η ιστορία του ματς είναι εδώ” είπε ο Πορτογάλος προπονητής, δείχνοντας τις συγκεκριμένες φωτογραφίες
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters
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Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν τα κατάφερε στην έδρα της Ατλέτικο Μαδρίτης, γνωρίζοντας την ήττα με 2-1 στο πρώτο φετινό ντέρμπι της πόλης, με τον Ζοζέ Μουρίνιο έχει παράπονα από τη διαιτησία.

Θυμίζουμε ότι η Ρεάλ Μαδρίτης αγωνίστηκε από το 50′ με παίκτη λιγότερο, μετά την αποβολή του Χάουσεν. Στα επόμενα δέκα λεπτά η Ατλέτικο Μαδρίτης είχε τον απόλυτο έλεγχο και πήρε τη σπουδαία νίκη κόντρα στην ομάδα του Μουρίνιο, με τα γκολ των Γκριμάλδο (53′ πεν.) και Ντέιβιντ (59′).

Πηγαίνοντας στη συνέντευξη Τύπου μετά την αναμέτρηση, ο Μουρίνιο είχε μαζί του δυο φωτογραφίες, με τις φάσεις των Ρομέρο και Κανγκ-Ιν Λι, με τους δυο τους να μην έχουν πάρει κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή, για χτυπήματα στο γόνατο του Μπέλιγχαμ και τον αστράγαλο του Βαλβέρδε.

“Η ιστορία του ματς είναι εδώ. Αυτές οι δύο φωτογραφίες λένε όλη την ιστορία αντί για εμένα. Φανταστείτε να ήταν το παιχνίδι 11 εναντίον 9. Είναι καθαρές φάσεις για κόκκινη κάρτα” είπε ο Πορτογάλος τεχνικός των “μερένγκες”.

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