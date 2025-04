Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έδωσε ιστορική ασίστ με τη Λίβερπουλ και κατέρριψε το ρεκόρ των Χάλαντ και Ανρί στην Premier League

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έφτιαξε το 1-0 της Λίβερπουλ απέναντι στη Γουέστ Χαμ και πέτυχε κάτι μοναδικό στα χρόνια της Premier League των 38 αγωνιστικών!

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έφτασε τις 18 ασίστ στη φετινή Premier League και μαζί με τα 27 γκολ που έχει σημειώσει φέτος για τη Λιβερπουλ, έχει συμμετοχή σε 45 γκολ, τα περισσότερα από κάθε άλλον σε σεζόν 38 αγώνων στην ιστορία της Premier League.

Κανείς άλλος ποτέ ξανά στην ιστορία της Premier, στην εποχή των 38 αγωνιστικών, δεν έχει καταφέρει κάτι ανάλογο. O 32χρονος διεθνής ξεπέρασε την επίδοση των Έρλινγκ Χάλαντ από τη σεζόν 2022/23 και Τιερί Ανρί από τη σεζόν 2002/03, οι οποίοι είχαν άθροισμα 44 τερμάτων σε μία σεζόν.

45 – Mohamed Salah has now been directly involved in 45 Premier League goals this term (27 goals, 18 assists); a new record for a player in a 38-game season. King. pic.twitter.com/GzTS08wVir