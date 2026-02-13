Αθλητικά

Ο Μπάλντγουιν προκάλεσε σύρραξη στο φινάλε του Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε

Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί του Αμερικανού γκαρντ της Φενέρμπαχτσε λίγο έλειψε να φέρει επεισόδια στο Telekom Center
Ο Μπάλντγουιν
Ο Μπάλντγουιν στο φινάλε του αγώνα (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα με 85-83 από τη Φενέρμπαχτσε για την 28η αγωνιστική της Euroleague, με τον Γουέιντ Μπάλντγουιν να πετυχαίνει το καλάθι της νίκης και να προκαλεί σύρραξη στο παρκέ του ΟΑΚΑ.

Ο Μπάλντγουιν πανηγύρισε έξαλλα το νικητήριο καλάθι του στο Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων, στο κέντρο του γηπέδου του “τριφυλλιού”, με την είσοδο και του Ματίας Λεσόρ από τον πάγκο.

Ο Αμερικανός γκαρντ της τουρκικής ομάδας “τελείωσε” το ματς, αλλά έβαλε και “φωτιά” στο Telekom Center Athens, αναγκάζοντας την παρέμβαση των δυνάμεων της ασφάλειας, για να αποφευχθεί η είσοδος των οπαδών στον αγωνιστικό χώρο.

Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν ευτυχώς.

