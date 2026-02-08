Αθλητικά

Ο Μπάμπης Λυκογιάννης τραυματίστηκε στο Μπολόνια – Πάρμα

Με μυϊκό πρόβλημα αποχώρησε από το ματς ο Λυκογιάννης
Ο Μπάμπης Λυκογιάννης
Ο Μπάμπης Λυκογιάννης με τη φανέλα της Μπολόνια (Credit Image: Â© Jonathan Moscrop/Sportimage/Cal Sport Media) (Cal Sport Media via AP Images)

Άτυχος στάθηκε ο Μπάμπης Λυκογιάννης στο παιχνίδι της Μπολόνια με την Πάρμα για τη Serie A, καθώς τραυματίστηκε στο πόδι και χρειάστηκε να γίνει αναγκαστική αλλαγή.

Ο Μπάμπης Λυκογιάννης φαίνεται ότι ταλαιπωρήθηκε από έναν μυϊκό τραυματισμό και πλέον θα πρέπει να κάνει εξετάσεις για το μέγεθος του προβλήματος και το χρόνο που θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για την Μπολόνια.

Ο διεθνής μπακ είδε μάλιστα την ομάδα του να δέχεται γκολ μετά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο και να γνωρίζει την εντός έδρας ήττα από την Πάρμα στη Serie A, με αποτέλεσμα να χάνει την ευκαιρία να πλησιάσει τις θέσεις της Ευρώπης.

