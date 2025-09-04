Ο Μπιόρν Μποργκ αποκάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο

Ο Σουηδός θρύλος του τένις, Μπιόρν Μποργκ, εμβληματική μορφή του αθλήματος από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 έως τις αρχές του ’80, αποκαλύπτει ότι πάσχει από καρκίνο, σύμφωνα με δημοσίευμα της σουηδικής εφημερίδας Expressen. Η πληροφορία βασίζεται στην παρουσίαση της επερχόμενης αυτοβιογραφίας του, που έγινε στην Ιταλία.

«Ο Μπιόρν Μποργκ γράφει ότι πάσχει από καρκίνο στην αυτοβιογραφία του Battiti del cuore (“Χτύποι της καρδιάς”), σύμφωνα με ιταλικά μέσα», αναφέρει το Expressen.

Η εφημερίδα επικαλείται την παρουσίαση του βιβλίου στην ιταλική έκδοση της Amazon, την οποία συμβουλεύτηκε και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). Εκεί περιγράφεται πως ο παλαίμαχος πρωταθλητής αντιμετωπίζει μια «νέα πρόκληση – την πιο σημαντική και ακόμη ανοιχτή – απέναντι στον καρκίνο».

Σύμφωνα με το Expressen, πρόκειται για καρκίνο του προστάτη.

Ο 69χρονος κυριάρχησε στο παγκόσμιο τένις πριν από περίπου πέντε δεκαετίες, κατακτώντας έξι φορές το Ρολάν Γκαρός και πέντε φορές το Γουίμπλεντον.

Γνωστός με το παρατσούκλι «Ice Borg» λόγω της ψυχραιμίας του στο κορτ, ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά την απόσυρσή του τον Ιανουάριο του 1983, σε ηλικία μόλις 26 ετών. Μία απόφαση που αποδίδεται γενικά σε ψυχική εξουθένωση. Έναν χρόνο και κάτι νωρίτερα, είχε ηττηθεί από τον μεγάλο του αντίπαλο, Τζον ΜακΕνρό, στον τελικό του US Open, το μοναδικό Grand Slam που δεν κατέκτησε ποτέ.

Το 1991 επιχείρησε ένα σύντομο και άκαρπο comeback, χρησιμοποιώντας μάλιστα την παλιά ξύλινη ρακέτα του.

Ο Σουηδικός εκδοτικός οίκος Norstedts, που θα κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία, δεν έχει προς το παρόν απαντήσει στις ερωτήσεις του AFP. Το βιβλίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου.

