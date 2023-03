Αποτέλεσε ένα από τα πιο σπουδαία ταλέντα της Μασία και στην Μπαρτσελόνα θεωρούσαν ότι θα είναι ο… επόμενος Μέσι, αλλά ο Μπόγιαν Κρκιτς δεν επιβεβαίωσε ποτέ τις προσδοκίες και έβαλε τέλος στην καριέρα του σε ηλικία μόλις 32 ετών.

Με σχεδόν 800 γκολ στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα, ο Κρκιτς έμοιαζε “νέος Μέσι” για τους Καταλανούς και ο Φραν Ράικαρντ τον πήρε στην πρώτη ομάδα τη σεζόν 2007-08 και αυτός «έσπασε» το ρεκόρ του Αργεντινού, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ σε ηλικία 17 ετών και 51 ημερών, ως ο νεότερος στην ιστορία της ομάδας.

Η εξέλιξή του δεν ήταν όμως αντίστοιχη και η καριέρα του ακολούθησε την… κατιούσα τα επόμενα χρόνια, με τη Ρόμα, τη Μίλαν, τον Άγιαξ, τη Στόουκ, τη Μάιντζ, την Αλαβές και την Μοντρεάλ Ίμπακτ να επενδύουν στο ταλέντο του, αλλά να μη δικαιώνονται. Τελευταία του ομάδα ήταν έτσι, η Βίσελ Κόμπε στην Ιαπωνία και στα 32 του χρόνια, ο ίδιος αποφάσισε να “κρεμάσει” τα παπούτσια του. Η ανακοίνωση ήρθε δε σε μία ειδική τελετή στο… δεύτερο σπίτι του, τη Μασία, με την Μπαρτσελόνα να τον “αποχαιρετά” με ένα εξαιρετικό video.





Bojan Krkic announces his retirement.



“I’m here today to communicate that I’m putting an end to my career.”





