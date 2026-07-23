Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Μπράντον Ντέιβις αποσύρθηκε από την ενεργό δράση

Έπεσε η αυλαία για τον Αμερικανό σέντερ που διέπρεψε για μερικά χρόνια στην Ευρώπη
Ο Μπράντον Ντέιβις
Ο Μπράντον Ντέιβις με τη φανέλα της Euroleague (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο 34χρονος Μπράντον Ντέιβις αποφάσισε να ολοκληρώσει την καριέρα του στο μπάσκετ, έχοντας αναδειχθεί ως ένας από τους κορυφαίους “ψηλούς” της Euroleague τα προηγούμενα χρόνια.

Με αξιοσημείωτη πορεία σε Ζαλγκίρις και Μπαρτσελόνα, αλλά και περάσματα από Μονακό, Αρμάνι Μιλάνο, Βαλένθια και Παρτιζάν, ο Μπράντον Ντέιβις ξεχώρισε για σχεδόν μία 10ετία στη Euroleague, πριν καταλήξει στην Ιαπωνία για λογαριασμό της Αλβάρκ Τόκιο.

Εκεί όμως δεν ολοκλήρωσε το συμβόλαιό του, με την ιαπωνική ομάδα να ανακοινώνει την απόσυρσή του και τη Ζαλγκίρις να τον ευχαριστεί για τις αναμνήσεις, ενώ σχετική ανάρτηση έκανε και η Βαλένθια.

Ο Μπράντον Ντέιβις συνδέθηκε αρκετές φορές και με ελληνικές ομάδες, αλλά δεν έκανε τελικά το… βήμα προς τη χώρα μας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
112
101
93
82
81
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo