Ο Μπράντον Ντέιβις αποσύρθηκε από την ενεργό δράση

Ο 34χρονος Μπράντον Ντέιβις αποφάσισε να ολοκληρώσει την καριέρα του στο μπάσκετ, έχοντας αναδειχθεί ως ένας από τους κορυφαίους “ψηλούς” της Euroleague τα προηγούμενα χρόνια.

Με αξιοσημείωτη πορεία σε Ζαλγκίρις και Μπαρτσελόνα, αλλά και περάσματα από Μονακό, Αρμάνι Μιλάνο, Βαλένθια και Παρτιζάν, ο Μπράντον Ντέιβις ξεχώρισε για σχεδόν μία 10ετία στη Euroleague, πριν καταλήξει στην Ιαπωνία για λογαριασμό της Αλβάρκ Τόκιο.

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Εκεί όμως δεν ολοκλήρωσε το συμβόλαιό του, με την ιαπωνική ομάδα να ανακοινώνει την απόσυρσή του και τη Ζαλγκίρις να τον ευχαριστεί για τις αναμνήσεις, ενώ σχετική ανάρτηση έκανε και η Βαλένθια.

Brandon Davies, who represented Zalgiris in 2017-2019, has announced his retirement from professional basketball.



Thank you for all the amazing memories forever engraved in our green & white history! pic.twitter.com/XbsN7ZAVDq — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) July 23, 2026

¡Mucha suerte en el siguiente capítulo, @Brandon_Davies0!



A los 34 años de edad, Brandon Davies anuncia su retirada del baloncesto profesional. Brandon defendió la camiseta de Valencia Basket hace pocos años, en la temporada 2023-24.



Good luck, Rambo! pic.twitter.com/RXyyA3mLpv — Valencia Basket Club (@valenciabasket) July 23, 2026

Ο Μπράντον Ντέιβις συνδέθηκε αρκετές φορές και με ελληνικές ομάδες, αλλά δεν έκανε τελικά το… βήμα προς τη χώρα μας.