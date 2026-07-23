Αθλητικά

Ατζούν Ιλιτζαλί: «Στο 90% η μετεγγραφή του Κωνσταντίνου Τζολάκη στη Χαλ»

Ανάρτηση για τις μετεγγραφές της Χαλ έκανε ο μεγαλομέτοχος της αγγλικής ομάδας
Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης
Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης σε αγώνα του Ολυμπιακού / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
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Η αγγλική Χαλ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό για τη μετεγγραφή του Κωνσταντίνου Τζολάκη και ο μεγαλομέτοχος της ομάδας, Ατζούν Ιλιτζαλί αποκάλυψε ότι η υπόθεση βρίσκεται στο 90%.

Με μία ανάρτησή του στο Χ, ο Ατζούν Ιλιτζαλί θέλησε να βάλει στις πραγματικές τους διαστάσεις τις φήμες για τις μετεγγραφές του Χαλ και έδωσε ποσοστά για τις πιθανότητες απόκτησης των παικτών που την ενδιαφέρον, μεταξύ των οποίων και ο Κωνσταντίνος Τζολάκης.

Ο Τούρκος παράγοντας δεν ανέφερε ονομαστικά τους ποδοσφαιριστές, αλλά τοποθέτησε τα ποσοστά δίπλα στις σημαίες των χωρών τους, με την ελληνική να συνοδεύεται από το 90%. “Για να προλάβω τις ψεύτικες εικασίες και να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες, παραθέτω τα τελευταία δεδομένα σχετικά με τις μεταγραφές μας, τα οποία περιλαμβάνουν ορισμένα στοιχεία”, ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Ατζούν.

Οι συζητήσεις με τον Ολυμπιακό φαίνεται έτσι ότι είναι σε προχωρημένο στάδιο.

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