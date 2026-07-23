Ατζούν Ιλιτζαλί: «Στο 90% η μετεγγραφή του Κωνσταντίνου Τζολάκη στη Χαλ»

Η αγγλική Χαλ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό για τη μετεγγραφή του Κωνσταντίνου Τζολάκη και ο μεγαλομέτοχος της ομάδας, Ατζούν Ιλιτζαλί αποκάλυψε ότι η υπόθεση βρίσκεται στο 90%.

Με μία ανάρτησή του στο Χ, ο Ατζούν Ιλιτζαλί θέλησε να βάλει στις πραγματικές τους διαστάσεις τις φήμες για τις μετεγγραφές του Χαλ και έδωσε ποσοστά για τις πιθανότητες απόκτησης των παικτών που την ενδιαφέρον, μεταξύ των οποίων και ο Κωνσταντίνος Τζολάκης.

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Ο Τούρκος παράγοντας δεν ανέφερε ονομαστικά τους ποδοσφαιριστές, αλλά τοποθέτησε τα ποσοστά δίπλα στις σημαίες των χωρών τους, με την ελληνική να συνοδεύεται από το 90%. “Για να προλάβω τις ψεύτικες εικασίες και να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες, παραθέτω τα τελευταία δεδομένα σχετικά με τις μεταγραφές μας, τα οποία περιλαμβάνουν ορισμένα στοιχεία”, ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Ατζούν.

Dear Hull City family,



We are reading dozens of false transfer rumors in many places.

We are disturbed by the claims that we have been rejected and by the use of our club’s name to gain attention. We have been working intensively for two months. I believe we will build a team… — Acun Ilıcalı (@acunilicali) July 23, 2026

Οι συζητήσεις με τον Ολυμπιακό φαίνεται έτσι ότι είναι σε προχωρημένο στάδιο.