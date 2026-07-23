Η Λας Πάλμας ανακοίνωσε τη μετεγγραφή του Γέφτε Μπετανκόρ από τον Ολυμπιακό

Ο Γέφτε Μπετανκόρ δεν κατάφερε να πάρει την ευκαιρία του στον Ολυμπιακό και θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην πατρίδα του, αφού πήρε επίσημα μετεγγραφή στη Λας Πάλμας.

Ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Γέφτε Μπετανκόρ από τον Πανσερραϊκό, αλλά την περασμένη σεζόν τον είχε παραχωρήσει δανεικό στην Αλμπαθέτε και πλέον τον πούλησε στη Λας Πάλμας, όπως ανακοίνωσε η ισπανική ομάδα.

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Η ανακοίνωση της Λας Πάλμας

“Ο Γέφτε Μπετανκόρ (6/07/1993, Λας Πάλμας της Γκραν Κανάρια) επιστρέφει στον σύλλογο της γενέτειράς του, μετά από συμφωνία μεταγραφής με τον Ολυμπιακό, και θα υπερασπιστεί τα χρώματα της UD Λας Πάλμας για τις επόμενες τρεις σεζόν, μετά από μια μακρά καριέρα στο εθνικό και διεθνές ποδόσφαιρο.

Αφού ξεκίνησε από τις ακαδημίες ποδοσφαίρου του νησιού, ο Jefté πέρασε από τις ομάδες της Las Palmas Atlético πριν αναπτύξει μια μακρά καριέρα σε διάφορα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μια εμπειρία που του επέτρεψε να καθιερωθεί ως κορυφαίος επιθετικός.

Ο Γέφτε ξεχωρίζει για την ικανότητά του στο σκοράρισμα, το παιχνίδι του με την πλάτη προς το τέρμα, τη φυσική του δύναμη και την κινητικότητά του στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

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Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Αλμπαθέτε BP, όπου έπαιξε σε 38 αγώνες πρωταθλήματος και 5 αγώνες του Κυπέλλου Ισπανίας, σημειώνοντας 18 γκολ.

Με την προσθήκη του, η UD Λας Πάλμας ενισχύεται με έναν ποδοσφαιριστή που διαθέτει βαθύ αίσθημα σύνδεσης με το νησί και τον σύλλογο, ο οποίος αντιμετωπίζει αυτή τη νέα φάση με τον ενθουσιασμό να υπερασπιστεί τη κίτρινη φανέλα στην ομάδα της πατρίδας του.”