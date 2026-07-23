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Αθλητικά

Η Ρεάλ Μαδρίτης παρουσίασε τη νέα πράσινη φανέλα της

Εμπνευσμένη από ένα φιλικό παιχνίδι του 1965 είναι η νέα φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης
Η Ρεάλ Μαδρίτης παρουσίασε τη νέα πράσινη φανέλα της
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Την εκτός έδρας φανέλα της για τη σεζόν 2026-27 αποκάλυψε στα social media, η Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας επιλέξει η νέα δεύτερη εμφάνισή της να είναι σε απόχρωση του πράσινου.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα έχει για μία ακόμη χρονιά, ως βασική της εμφάνιση, αυτή με τη λευκή φανέλα, αλλά στα εκτός έδρας παιχνίδια, οι παίκτες του Ζοσέ Μουρίνιο θα φορούν μία νέα πράσινη εμφάνιση.

Το πράσινο χρώμα είναι ασυνήθιστο για τη “Βασίλισσα”, αλλά η έμπνευσή του είναι ένα παιχνίδι της ισπανικής ομάδας το μακρινό 1965, όταν και είχε φορέσει πράσινη φανέλα σε ένα φιλικό παιχνίδι με τη Ρίβερ Πλέιτ.

Με τη νέα πράσινη φανέλα φωτογραφήθηκαν ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο Βινίσιους Ζούνιορ και Τζουντ Μπέλιγχαμ.

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