Ελλάδα – Ισπανία: Στο Telekom Center Athens το κρίσιμο παιχνίδι για τα προκριματικά του Mundobasket

Μετά τις δύο σερί ήττες στο τελευταίο “παράθυρο” της FIBA, η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας θα δώσει “τελικό” με την Ισπανία για την πρόκρισή της στο επόμενο Mundobasket και ο αγώνας θα γίνει στο Telekom Center Athens.

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει ζητήσει… πανστρατιά για τα δύο επόμενα παιχνίδια της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας με Ουκρανία και Ισπανία, με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται στη Λετονία και το δεύτερο στην Ελλάδα, με έδρα το Telekom Center Athens, σύμφωνα με τη FIBA.

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Στην αναμέτρηση είναι πλέον πιθανό να συμμετάσχει και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε sold out το κρίσιμο παιχνίδι της “γαλανόλευκης” στα προκριματικά του Mundobasket.

Το Ελλάδα – Ισπανία είναι προγραμματισμένο για τις 31 Αυγούστου, με τη FIBA να καταγράφει ως έδρα του αγώνα το Telekom Center Athens, “σπίτι” της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού.