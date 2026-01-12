Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ανέβασε video που ετοιμάζει βαλίτσες και «τρέλανε» τους οπαδούς του Παναθηναϊκού

Το όνομα του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις βρίσκεται στο μετεγγραφικό προσκήνιο του Παναθηναϊκού και μία… αινιγματική ανάρτηση του Αμερικανού φόργουορντ ήταν αρκετή για να προκαλέσει… παροξυσμό στους οπαδούς του.

Από τη στιγμή που ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποκάλυψε ότι προσπαθεί για μία μετεγγραφή “βόμβα”, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έγινε το νούμερο ένα σενάριο για μετεγγραφή στον Παναθηναϊκό και οι οπαδοί του “τριφυλλιού” ελπίζουν να δουν τον περσινό MVP των τελικών της Euroleague, με τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας.

Ο Αμερικανός φόργουορντ των Φοίνιξ Σανς συνεχίζει να βρίσκεται στο ρόστερ της ομάδας του NBA, αλλά σε μία νέα του ανάρτηση με φωτογραφίες και video, υπάρχει και ένα που τον εμφανίζει να ετοιμάζει βαλίτσες. Αυτό ήταν λοιπόν αρκετό για να δεχθεί εκατοντάδες σχόλια στο instagram, με οπαδούς του Παναθηναϊκού να τον… εκλιπαρούν να έρθει στην Ελλάδα για τους “πράσινους”.

Μόνο βέβαιο δεν είναι πάντως ότι ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει σε μετεγγραφή.