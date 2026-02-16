Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις έκανε την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό

Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις, αφού ολοκλήρωσε τις ιατρικές του εξετάσεις έκανε την πρώτη του προπόνηση υπό τις οδηγίες του Εργκίν Αταμάν στο Telekom Center μαζί με τους νέους του συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, μετά την ήττα από τον Κολοσσό ανέφερε ότι ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις υπολογίζεται κανονικά για το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας και αναμένεται στο Ηράκλειο να κάνει το ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα.

Νωρίτερα μέσα στην μέρα, ο Αμερικανός φόργουορντ πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να είναι σε θέση να φορέσει τη φόρμα της ομάδας και να προπονηθεί στο Telekom Center.

@NIGEL_HAYES hit the court for his very first practice with Panathinaikos BC AKTOR!



— Panathinaikos BC (@Paobcgr) February 16, 2026

Ο Παναθηναϊκός στον προημιτελικό της διοργάνωσης θα κοντραριστεί με τον ΠΑΟΚ την Τετάρτη (18/02/26) και μένει να φανεί αν ο Αμερικανός θα αγωνιστεί τότε ή ο Αταμάν θα του δώσει λίγες μέρες παραπάνω για να γνωριστεί με τους νέους του συμπαίκτες.