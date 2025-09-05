Ο Ναν δήλωσε «πεινασμένος» στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού: «Αφήσαμε κάτι πέρυσι και περιμένουμε να το κάνουμε δικό μας»

Ο μπασκετικός Παναθηναϊκός ολοκληρώνει την πρώτη εβδομάδα προετοιμασίας του και ο ηγέτης της ομάδας, Κέντρικ Ναν, μίλησε για αυτή την περίοδο, τους νέους παίκτες αλλά και τους στόχους που θέτει, ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Κέντρικ Ναν πρωταγωνιστεί στο βίντεο που δημοσίευσε ο Παναθηναϊκός, με στιγμές από την προπόνηση της ομάδας και ο Αμερικανός γκαρντ τόνισε πως είναι… πεινασμένος ενόψει της νέας σεζόν και ανέφερε ότι αυτός και οι συμπαίκτες του, θέλουν να δώσουν καλό θέαμα στους φίλους της ομάδας.

Ο Κέντρικ Ναν μίλησε…

Για τις πρώτες μέρες της προετοιμασίας: «Οι πρώτες μέρες κυλούν καλά. Έρχονται παίκτες, μπαίνουν στην προπόνηση, εξοικειώνονται με την ομάδα, μαθαίνουν το σύστημα, μαθαίνουν τα plays μας. Δουλεύουμε στην χημεία μας. Οπότε η πρώτη εβδομάδα μέχρι τώρα είναι καλή».

Για το τι περιμένει περισσότερο από τη νέα σεζόν: «Απλώς περιμένω να ξεκινήσουμε. Είμαι έτοιμος για τη νέα σεζόν, θα είναι η τρίτη μου και είμαστε “πεινασμένοι”. Είμαστε “πεινασμένοι”. Αφήσαμε κάτι… στο τραπέζι την περασμένη σεζόν και περιμένουμε να το κάνουμε δικό μας φέτος. Οπότε είμαστε έτοιμοι».

Για τους νέους στόχους: «Ίδιοι στόχοι, κάθε χρόνο. Το πρωτάθλημα. Τίποτα λιγότερο».

Το μήνυμά τους στους οπαδούς: «Πάμε οπαδοί του Παναθηναϊκού! Είστε έτοιμοι για ακόμα μία σεζόν; Όλοι είναι ξεκούραστοι, είμαστε έτοιμοι. Καλύτεροι από ποτέ. Είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε, να σας δώσουμε καλές εμφανίσεις και κυρίως να κερδίζουμε».