Ο Ναντίρ Χίφι διέψευσε τις φήμες για τον Ολυμπιακό: «Πρέπει να κάνουμε κάτι για τα fake news στην EuroLeague»

Ξέσπασε στο Χ ο Γάλλος γκαρντ της Παρί για τα μετεγγραφικά σενάρια στη Euroleague
Ο Χίφι με τον Φουρνιέ σε Ολυμπιακός - Παρί
Ο Χίφι με τον Φουρνιέ σε Ολυμπιακός - Παρί / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός αναζητά γκαρντ στην αγορά και στο προσκήνιο βρέθηκε ακόμη και το όνομα του νέου ηγέτη της Παρί, Ναντίρ Χίφι, ο οποίος διέψευσε όμως ο ίδιος τα σενάρια για τη μετεγγραφή του στους Πειραιώτες.

Ο Ναντίρ Χίφι έδειξε μάλιστα ενοχλημένος για τα δημοσιεύματα που τον συνέδεσαν με τον Ολυμπιακό, κάνοντας ο ίδιος ανάρτηση για να διαψεύσει την πιθανότητα αποχώρησής του από την Παρί.

“Πρέπει να κάνουμε κάτι για όλες αυτές τις ψευδείς φήμες που κυκλοφορούν στην EuroLeague”, έγραψε χαρακτηριστικά ο Γάλλος γκαρντ της Παρί, ο οποίος και έχει 20 πόντους και σχεδόν 4 ασίστ κατά μέσο όρο τη φετινή σεζόν στην Ευρώπη.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει πάντως να ψάχνει γκαρντ και εμφανίζεται να προσπαθεί να “σπάσει” συμβόλαιο παίκτη που αγωνίζεται στη Euroleague.

