Ο Νάντο Ντε Κολό επέστρεψε στη Φενερμπαχτσέ

Η Φενερμπαχτσέ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την επιστροφή του Ντε Κολό στην ομάδα, μετά από τέσσερα χρόνια.

Ο σπουδαίος Νάντο Ντε Κολό, έπειτα από δύο σεζόν στη Βιλερμπάν θα αγωνιστεί με τα χρώματα της Φενερμπαχτσέ, για να βοηθήσει την τουρκική ομάδα, μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία της Euroleague καλείται να βοηθήσει την ομάδα του Γιασικεβίτσιους, που έχει ήδη κάνει μία διορθωτική κίνηση, με τη μεταγραφή του Κρις Σίλβα, που μέχρι πρότινος «έβγαζε μάτια» με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Ο Ντε Κολό έχει κατακτήσει δύο φορές τη Euroleague με την Τσσκα Μόσχας (2016, 2019), το Eurocup το 2010 με τη Βαλένθια. Με τη Φενερμπαχτσέ κατέκτησε το πρωτάθλημα Τουρκίας το 2022 και το Κύπελλο το 2020. Έχει βγει και MVP της Euroleague το 2016.