Ο Νεϊμάρ έκανε το ντεμπούτο του στη Σάντος και φωτογραφήθηκε με τους αντιπάλους του

Οι φίλαθλοι της Σάντος -και όχι μόνο- περίμεναν με ανυπομονησία το ντεμπούτο του Νεϊμάρ, ο οποίος άφησε την Αλ Χιλάλ και επέστρεψε στην ομάδα που τον ανέδειξε.

Ο Νεϊμάρ ήταν το κεντρικό πρόσωπο, στο ματς τη Σάντος κόντρα στην πρωταθλήτρια Μποταφόγκο, ανήμερα μάλιστα των γενεθλίων του! Ο 33χρονος φόρεσε το Νο 10 και γνώρισε την αποθέωση από τους χιλιάδες φιλάθλους που γέμισαν ασφυκτικά το γήπεδο “Βίλα Μπελμίρο”, στο πλαίσιο του Campeonato Paulista, του πρωταθλήματος στην περιοχή του Σάο Πάολο.

Πέρασαν 11 χρόνια και 258 ημέρες από την τελευταία του εμφάνιση με τη φανέλα της αγαπημένης του Σάντος και τώρα επέστρεψε στην ομάδα της καρδιάς του, έχοντας ξεπεράσει τη ρήξη χιαστού, που τον κράτησε πολλούς μήνες εκτός δράσης.

Ο Νεϊμάρ αποτέλεσε ατραξιόν ακόμα και για τους αντιπάλους. Οι ποδοσφαιριστές της Μποταφόγκο φωτογραφήθηκαν μαζί του στο φινάλε της ισόπαλης (1-1) αναμέτρησης!

The Botafogo SP players all wanting photos with Neymar after the match pic.twitter.com/o10JvdjqET