Ο Νεκτάριος Τριάντης πέτυχε φοβερό γκολ στο MLS

Μετά το γκολ στο ντεμπούτο του με τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ, ο Νεκτάριος Τριάντης πέτυχε και δεύτερο γκολ στο MLS, χαρίζοντας την ισοπαλία στην ομάδα του, στο 1-1 με τους Κολοράντο Ράπιντς.

Ο Νεκτάριος Τριάντης πέτυχε ένα φοβερό γκολ για την ομάδα του στο Κολοράντο Ράπιντς – Μινεσότα Γιουνάιτεντ, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης του MLS.

Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής επέλεξε πρόσφατα την Ελλάδα αντί της Αυστραλίας για να αγωνιστεί ως διεθνής και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς βλέπει έναν ακόμη παίκτη του να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Take a bow, Nectarios Triantis @MNUFC draw level in style! pic.twitter.com/LRRfgrAffY — Major League Soccer (@MLS) September 28, 2025

Ο Τριάντης πήρε φέτος μετεγγραφή στο MLS και έχει κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα με τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ.