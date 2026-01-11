Ο Νέλσον Ολιβέιρα αποβλήθηκε στον τελικό του League Cup Πορτογαλίας γιατί έκανε χειρονομίες στην εξέδρα

Η Γκιμαράες κέρδισε την Μπράγκα 2-1 στον τελικό του League Cup της Πορτογαλίας, όμως ο Νέλσον Ολιβέιρα που έχει αγωνιστεί σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ κέντρισε τα βλέμματα με την συμπεριφορά του.

Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ αγωνίστηκε βασικός για 78′ στον τελικό του League Cup Πορτογαλίας, όμως λίγα λεπτά μετά την αντικατάστασή του ξέσπασε προς τους φιλάθλους της Μπράγκα και είδε την κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή λίγο πριν το φινάλε του αγώνα.

Ο Ολιβέιρα αρχικά άνοιξε διάλογο με τους ανθρώπους στον πάγκο της Μπράγκα και έπειτα απευθύνθηκε στην κερκίδα κάνοντας χειρονομίες όπως φαίνεται και στο video που κυκλοφορεί στα social media.

Final escaldante: Nélson Oliveira provoca banco do Sp. Braga e vira-se para os adeptos colocando as mãos nas orelhas pic.twitter.com/xrCUSlLlKz — Record (@Record_Portugal) January 10, 2026

Οι ψυχραιμότεροι προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν, όμως αυτός ήταν σαν μαινόμενος ταύρος και δεν γλίτωσε την κόκκινη κάρτα.