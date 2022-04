Η αναμέτρηση της Ζαλγκίρις με τον Ερυθρό Αστέρα στο Κάουνας για την Euroleague είχε μπόλικο τρίτο ημίχρονο, με το παιχνίδι να συγκεντρώνει πάνω του τα βλέμματα για εξωαγωνιστικούς λόγους.

Ο αγώνας στη Λιθουανία ήταν αδιάφορος βαθμολογικά, ωστόσο ορισμένα γεγονότα που συνέβησαν στο Κάουνας έφεραν το Ζαλγκίρις – Ερυθρός Αστέρας στο επίκεντρο.

Η αρχή έγινε με την άρνηση των Σέρβων να κρατήσουν το πανό των παικτών της Ζαλγκίρις που έγραφε «Stop the war» για την Ουκρανία, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας εξέφρασε την αντίθεσή του για τις ΝΑΤΟϊκές σημαίες που υπήρχαν στο γήπεδο, χωρίς φυσικά να έχει ξεχάσει τον βομβαρδισμό της χώρας του το 1999.

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς πήρε θέση στο θέμα, με τον Σέρβο γκαρντ του Παναθηναϊκού να αντιδρά στο σκηνικό που στήθηκε στις εξέδρες της «Zalgirio Arena» τονίζοντας: «Δεν υπάρχει θέση για τέτοια πράγματα στα γήπεδα μπάσκετ».

@EuroLeague there is no place for stuff like this in basketball arenas. https://t.co/jrWolNc3OW