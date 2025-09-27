Αθλητικά

Ο Νικ Καλάθης προτιμάει Διαμαντίδη από Σπανούλη: «Θα με σκοτώσει ο κόουτς»

Το απολαυστικό βίντεο με τα διλήμματα που τίθενται στον Έλληνα γκαρντ της Μονακό
Σπανούλης και Καλάθης σε αγώνα της Μονακό
Σπανούλης και Καλάθης σε αγώνα της Μονακό / ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ο Νικ Καλάθης κλήθηκε να απαντήσει σε μπασκετικά διλήμματα, με τον γκαρντ της Μονακό να έρχεται σε… δύσκολη θέση.

Αρχικά ο Νικ Καλάθης προτίμησε τον Κέντρικ Ναν από τον Σάσα Βεζένκοφ, αλλά όχι και από τον Νάντο Ντε Κολό. Στη συνέχεια, ο γκαρντ της Μονακό ψήφισε τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα. Όλα αυτά μέχρι να εμφανιστεί το όνομα, Δημήτρης Διαμαντίδης!

Ο Καλάθης έβαλε τον “3D” πάνω από όλους, ακόμη κι από τον προπονητή του στη Μονακό και πρώην συμπαίκτη του, Βασίλη Σπανούλη.

 
 
 
 
 
 «Ίσως ο κόουτς να με σκοτώσει γι’ αυτό. Μπορεί να μη με βάλει αύριο», τόνισε με χιούμορ ο Έλληνας γκαρντ.

