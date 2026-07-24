Ο Νικ Κύργιος θέλει να παίξει μπάσκετ στην Ευρώπη όταν αποσυρθεί από το τένις

Ο Νικ Κύργιος τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρείται από συνεχόμενους τραυματισμούς και δεν έχει καταφέρει να βρει και πάλι τα “πατήματά” του στο χώρο του τένις.

Σε δηλώσεις που έκανε στο podcast “Make Noise”, ο 31χρονος Ελληνοαυστραλός εξέφρασε τις σκέψεις του, για τι τι θα κάνει αφού αποχωρίσει από το χώρο του τένις. Ο Νικ Κύργιος τόνισε πως θα ήθελε να παίξει μπάσκετ στην Ευρώπη, όταν ολοκληρώσει την καριέρα του στα κορτ.

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“Θέλω κάποια στιγμή να παίξω επαγγελματικό μπάσκετ. Ένας από τους επόμενους στόχους της καριέρας μου είναι να αγωνιστώ επαγγελματικά σε δύο διαφορετικά αθλήματα. Όταν ολοκληρωθεί η πορεία μου στο τένις, θα ήθελα να παίξω επαγγελματικό μπάσκετ κάπου στην Ευρώπη”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και συνέχισε: «Θέλω να είμαι ένας από εκείνους τους αθλητές που αγωνίστηκαν επαγγελματικά σε δύο διαφορετικά αθλήματα, σε ένα καλό επίπεδο.»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Make Noise Podcast (@makenoisepod)

Ο Κύργιος δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη του για το μπάσκετ. Παρακολουθεί το NBA, υποστηρίζει τους Σέλτικς, φοράει φανέλες του Κόμπι Μπράιαντ, των Λέικερς και της Εθνικής Ελλάδας, ενώ στην Αυστραλία είναι συχνά παρών σε αγώνες της South East Melbourne Phoenix στο NBL. Παράλληλα, συμμετέχει τακτικά σε αγώνες μπάσκετ και έχει διοργανώσει αρκετά φιλικά παιχνίδια στη χώρα του.

Το 2026 έδωσε ελάχιστους αγώνες λόγω τραυματισμών, με απολογισμό μία νίκη και τρεις ήττες στα μονά, ενώ αναμένεται να επιστρέψει στη δράση την επόμενη εβδομάδα στο Mubadala DC Open της Ουάσινγκτον, όπου θα αγωνιστεί στο διπλό μαζί με τον Φράνσις Τιαφό.