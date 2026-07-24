Τόμας Γουόκαπ: Η Dubai BC επέστρεψε με ανεβασμένη πρόταση προς τον Ολυμπιακό

Παρά την πρώτη άρνηση του Ολυμπιακού, η Dubai BC επανέρχεται για τον Τόμας Γουόκαπ. Η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είναι διατεθειμένη να δώσει ένα χρυσό συμβόλαιο στον 34χρονο γκαρντ, έως και 3 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο οι “ερυθρόλευκοι” άναψαν… κόκκινο στη συγκεκριμένη μετεγγραφή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Dubai BC έδινε 600.000 ευρώ στον Ολυμπιακός για τον Ουόκαπ και μάλιστα σε δυο ισόποσες δόσεις, μια προσφορά που απορρίφθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη. Ωστόσο οι Άραβες επιστρέφουν με πρόταση κοντά στο 1 εκατ. ευρώ, που όμως και πάλι δεν πρόκειται να γίνει δεκτή από τους Πειραιώτες.

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκαθαρίσει ότι υπολογίζει τον παίκτη στα πλάνα του για τη νέα σεζόν, που ίσως έχει κάπως πιο περιορισμένο ρόλο, αλλά δεν πρόκειται να τον αφήσει, ειδικά με τέτοια ποσά.