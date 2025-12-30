Αθλητικά

Ο Νίκολα Γιόκιτς απέφυγε τα χειρότερα: Ανακούφιση στους Νάγκετς

Δεν είναι σοβαρός ο τραυματισμός του Σέρβου σούπερ σταρ
Ο Νίκολα Γιόκιτς με τη φανέλα των Νάγκετς
Ο Νίκολα Γιόκιτς - REUTERS

Ο Νίκολα Γιόκιτς αποχώρησε τραυματίας από τον αγώνα των Νάγκετς με τους Χιτ και άπαντες στο Ντένβερ κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα.

Σε μία ανύποπτη φάση, ο Νίκολα Γιόκιτς τραυματίστηκε στο γόνατο, αποχώρησε από το παρκέ και δεν επέστρεψε ξανά στο παιχνίδι.

Στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, ο Σπένσερ Τζόουνς έχασε την ισορροπία του και πάτησε τον Γιόκιτς, με τον Σέρβο μέγκασταρ να πέφτει στο παρκέ και να κρατάει το γόνατό του.

>

Σύμφωνα με τα πρώτα δημοσιεύματα από τη Σερβία, ο Νίκολα Γιόκιτς έχει αποφύγει τα χειρότερα.

Τα νέα από την πατρίδα του σούπερ σταρ των Νάγκετς είναι ενθαρρυντικά, καθώς φαίνεται ότι υπέστη διάταση στο αριστερό γόνατο.

Όλοι πλέον περιμένουν την επίσημη ενημέρωση της ομάδας του Ντένβερ.

