Η Στέλλα Καλτσίδου ανέλαβε την Εθνική μπάσκετ γυναικών

Η Στέλλα Καλτσίδου επέστρεψε στην Εθνική μπάσκετ γυναικών, στην οποία είχε γράψει ιστορία ως αθλήτρια, αυτή τη φορά για να καθίσει στην άκρη του πάγκου, αφού ανακοινώθηκε ότι ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Η ανακοίνωση της Στέλλας Καλτσίδου ως προπονήτρια της Εθνικής μπάσκετ αποτελεί μία ιστορική στιγμή, μιας και θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα βρεθεί στο «τιμόνι» του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

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Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

«Η Εθνική Γυναικών μπαίνει από σήμερα (17/9) σε μια νέα εποχή, καθώς, η Στέλλα Καλτσίδου αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας!

Η καταξιωμένη Ελληνίδα πρώην διεθνής αθλήτρια, νυν προπονήτρια, είναι η πρώτη γυναίκα που θα καθίσει στην άκρη του πάγκου του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Είναι ένα γεγονός το οποίο, όχι μόνο σηματοδοτεί τη νέα εποχή στην τεχνική ηγεσία της γαλανόλευκης, αλλά παράλληλα, αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στον χώρο του αθλητισμού και ειδικότερα του μπάσκετ.

«Όταν μου ανακοινώθηκε η διάθεση να αναλάβω την Εθνική Γυναικών δέχθηκα με πολλή χαρά, με απόλυτη συνείδηση ότι αναλαμβάνω κάτι με πολύ σεβασμό απέναντι στην ιστορία και τη φανέλα της Εθνικής ομάδας, με ταπεινότητα, με διάθεση για πολλή δουλειά και με πολύ μεγάλη αισιοδοξία», τόνισε η Καλτσίδου.

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Και πρόσθεσε: «Έχουμε ένα δύσκολο δρόμο μπροστά μας, όμως, έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στις Ελληνίδες αθλήτριες. Το να εκπροσωπείς την Εθνική Ομάδα της χώρας σου, για μένα ήταν είναι και θα είναι πάντα η υπέρτατη τιμή! Η Εθνική Ομάδα, όσο αν ακούγεται κλισέ, είναι πάνω απ’ όλους και απ’ όλα. Δεν ανήκει σε κανέναν. Δεν ανήκει σε πρόσωπα. Είναι η ομάδα των Ελλήνων και είναι ευθύνη όλων μας».

Η Καλτσίδου, οκτώ χρόνια μετά την απόφασή της το 2018 να γράψει τους τίτλους του τέλους στην Εθνική Γυναικών -της οποίας υπήρξε σημαντικό μέλος επί σειρά ετών- και επτά, από το 2019, όταν ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πορείας της ως αθλήτρια, επιστρέφει στα…παλιά λημέρια της έχοντας διαπρέψει ως προπονήτρια.

Την αγωνιστική περίοδο 2023-2024 κατέκτησε τον τίτλο του EuroCup Women με τις Λόντον Λάιονς, ενώ τη σεζόν 2025-2026, οδήγησε τον Αθηναϊκό Qualco στον τελικό της ίδιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, και ταυτόχρονα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Α1 κατηγορίας και του Κυπέλλου Γυναικών στην Ελλάδα.

Η καριέρα, ως προπονήτρια, της νέας ομοσπονδιακής τεχνικού άρχισε την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 από την ανδρική ομάδα του Αμαρουσίου, ως συνεργάτιδα του Γιώργου Σκαραφίγκα. Στην πορεία (2020-2021) ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του ΕΦΑΟΖ στην Α1 γυναικών και την περίοδο 2021-2022 εργάστηκε στον Ολυμπιακό ως ασίσταντ κόουτς του Μάρτιν Ζίμπαρτς. Την ίδια χρονιά εντάχθηκε και στο προπονητικό επιτελείο της Εθνικής ομάδας Γυναικών της Σλοβενίας, δίπλα στον Τζώρτζη Δικαιουλάκο.

Το 2023, τον Φεβρουάριο, μετακόμισε στην Αγγλία, όπου εργάστηκε στις Λόντον Λάιονς. Έναν χρόνο αργότερα (2024) οδήγησε την ομάδα για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου και του βρετανικού μπάσκετ (ανδρών και γυναικών) στην κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τίτλου, γεγονός που της χάρισε τον τίτλο της κορυφαίας προπονήτριας στη Μεγάλη Βρετανία. Το 2025 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ομάδας της χώρας, ενώ παράλληλα ανέλαβε τον Αθηναϊκό Qualco.

Μια σπουδαία πορεία ως αθλήτρια Όσο σημαντική είναι η μέχρι τώρα πορεία της Στέλλας Καλτσίδου ως προπονήτρια, άλλο τόσο σημαντική ήταν η πορεία της ως αθλήτρια. Γεννημένη στις 12 Ιανουαρίου 1983, άρχισε να παίζει μπάσκετ στον Γαλαξία Θεσσαλονίκης, συνέχισε στον Ηρακλή και στον Μέγα Αλέξανδρο και ακολούθησαν η Γλυφάδα, οι Εσπερίδες και ο Ολυμπιακός, κατακτώντας συνολικά τέσσερα πρωταθλήματα και επτά κύπελλα Ελλάδας.

Αγωνίστηκε επίσης στο εξωτερικό (Μπουρζ, Ταρμπ, Βιλνέβ και ΚαϊσέριΚάσκι), με τελευταίο σταθμό την Πολωνία (2018-2019) και την Πολκοβίτσε, όπου ολοκλήρωσε την καριέρα της. Με την Εθνική Γυναικών, συμμετείχε σε πέντε Ευρωμπάσκετ και δύο Παγκόσμια Κύπελλα, μετρώντας συνολικά 150 συμμετοχές και 1.639 πόντους, με μεγαλύτερη επιτυχία την τέταρτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2017, που οδήγησε την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο!

Στέλλα Καλτσίδου, καλώς ήρθες (ξανά) στην Εθνική Ομάδα και καλή επιτυχία!».