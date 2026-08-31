Η βαθμολογία της Super League μετά το τέλος της 2ης αγωνιστικής – Δείτε φάσεις και γκολ

Η 2η αγωνιστική της Super League ολοκληρώθηκε, με τον Παναθηναϊκό να φεύγει με το διπλό από τη Βοιωτία, επικρατώντας του Λεβαδειακού με 2-0.
Οι πράσινοι έκαναν ιδανική πρεμιέρα στη Super League, πανηγυρίζοντας την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.
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Αντίθετα, ο Λεβαδειακός γνώρισε δεύτερη σερί ήττα, μετά τη συντριβή από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στην πρώτη αγωνιστική.
Τα αποτελέσματα στη 2η αγωνιστική
Σάββατο (29/08)
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Κυριακή (30/08)
Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-1
Δευτέρα (31/08)
Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 0-2
Η βαθμολογία της Super League
- ΠΑΟΚ 6
- Παναιτωλικός 6
- Άρης 6
- Ολυμπιακός 6
- ΑΕΚ 4
- Παναθηναϊκός 3*
- ΟΦΗ 3
- Ηρακλής 1
- Bόλος 1
- Κηφισιά 1*
- Καλαμάτα 0
- Ατρόμητος 0
- Αστέρας Τρίπολης 0
- Λεβαδειακός 0
*Ματς λιγότερο
Η επόμενη αγωνιστική
Σάββατο (05/09)
19:00 Βόλος – Ολυμπιακός
21:00 ΑΕΚ – Άρης
Κυριακή (06/09)
19:00 Ατρόμητος – Καλαμάτα
19:30 ΟΦΗ – Κηφισιά
20:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός
21:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Δευτέρα (07/09)
18:00 Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής