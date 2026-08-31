Η βαθμολογία της Super League μετά το τέλος της 2ης αγωνιστικής – Δείτε φάσεις και γκολ

Η 2η αγωνιστική της Super League ολοκληρώθηκε, με τον Παναθηναϊκό να φεύγει με το διπλό από τη Βοιωτία, επικρατώντας του Λεβαδειακού με 2-0.

Οι πράσινοι έκαναν ιδανική πρεμιέρα στη Super League, πανηγυρίζοντας την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

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Αντίθετα, ο Λεβαδειακός γνώρισε δεύτερη σερί ήττα, μετά τη συντριβή από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στην πρώτη αγωνιστική.

Τα αποτελέσματα στη 2η αγωνιστική

Σάββατο (29/08)

Βόλος – Ηρακλής 1-1

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Παναιτωλικός- Καλαμάτα 2-0

Κυριακή (30/08)

Άρης – ΟΦΗ 2-1

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 1-2

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-1

Κηφισιά – ΑΕΚ 0-1

Δευτέρα (31/08)

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 0-2

Η βαθμολογία της Super League

ΠΑΟΚ 6 Παναιτωλικός 6 Άρης 6 Ολυμπιακός 6 ΑΕΚ 4 Παναθηναϊκός 3* ΟΦΗ 3 Ηρακλής 1 Bόλος 1 Κηφισιά 1* Καλαμάτα 0 Ατρόμητος 0 Αστέρας Τρίπολης 0 Λεβαδειακός 0

*Ματς λιγότερο

Η επόμενη αγωνιστική

Σάββατο (05/09)

19:00 Βόλος – Ολυμπιακός

21:00 ΑΕΚ – Άρης

Κυριακή (06/09)

19:00 Ατρόμητος – Καλαμάτα

19:30 ΟΦΗ – Κηφισιά

20:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

21:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Δευτέρα (07/09)

18:00 Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής