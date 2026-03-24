Ο Νίκολα Μίροτιτς επέστρεψε στις προπονήσεις της Μονακό, «ανοικτό» να αγωνιστεί με Παναθηναϊκό

Η Mονακό διανύει μια δύσκολη περίοδο, αλλά την ίδια στιγμή περιμένει την επιστροφή του Νίκολα Μίροτιτς σε ένα κρίσιμο σημείο της σεζόν στη Euroleague.

Ο Νίκολα Μίροτιτς έχει επιστρέψει στις προπονήσεις της Μονακό αλλά δεν είναι ακόμη 100% έτοιμος να αγωνιστεί. Η συμμετοχή του στο αποψινό (24.03.2026) παιχνίδι με την Oλίμπια Μιλάνο παραμένει αμφίβολη, τη στιγμή που στην ομάδα δεν θέλουν να ρισκάρουν μια πιθανή υποτροπή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο προπονητής της Μονακό, Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι, ξεκαθάρισε πως η αποκατάσταση του έμπειρου φόργουορντ “… πηγαίνει καλά και σύντομα θα μπορέσει να μπει σε κανονικές προπονήσεις με επαφές”.

Στην Μονακό υπάρχει αισιοδοξία ότι ο Μίροτιτς μπορεί να είναι έτοιμος για το μεγάλο παιχνίδι της Παρασκευής (27.03.2026, 21:15) απέναντι στον Παναθηναϊκό, στο «Telekom Center Athens».

Θυμίζουμε ότι η Μονακό πιέζεται βαθμολογικά στη Euroleague. Βρίσκεται στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας ρεκόρ 18-14.