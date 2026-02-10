Ο Νίκολα Μίροτιτς σκέφτεται να φύγει από τη Μονακό λόγω των οικονομικών προβλημάτων

Ο Νίκολα Μίροτιτς αποτέλεσε μία από τις… ακριβές μετεγγραφές της Μονακό το περασμένο καλοκαίρι, αλλά είναι πιθανό πια να μην ολοκληρώσει ούτε μία σεζόν στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Τα οικονομικά προβλήματα του ιδιοκτήτη της Μονακό και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των παικτών, έχουν φέρει τον Νίκολα Μίροτιτς στην “πόρτα” της εξόδου, με την καταλανική Sport να αναδεικνύει την Μπανταλόνα ως υποψήφια για την απόκτησή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τις μετεγγραφές παικτών μεταξύ των ομάδων της Euroleague και έχουν “κλείσει”, ο Ισπανός φόργουορντ δεν θα μπορεί να αγωνιστεί σε άλλη ομάδα στη διοργάνωση μέχρι το τέλος της σεζόν και έτσι είναι πιθανό να… υποβιβαστεί στο Basketball Champions League.

Για τη Μονακό πάντως, θα πρόκειται για μεγάλη απώλεια, αφού τη φετινή σεζόν, ο Μίροτιτς είχε 10,7 πόντους (57,4% στο δίποντο, 39,2% στο τρίποντο, 81,7% στις βολές), 4,4 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ κατά μέσο όρο στη Euroleague.