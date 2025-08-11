Ο Νίκος Γκάλης ξέσπασε για video τεχνητής νοημοσύνης που τον δείχνει σε αναπηρικό αμαξίδιο

Ο Νίκος Γκάλης εμφανίστηκε σε παραπλανητικό video με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, με τον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ να φαίνεται καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο, με τον ίδιο να τοποθετείτε δημόσια μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook.

Το εν λόγω video αναρτήθηκε από χρήστη του TikTok και σύντομα έγινε αναπαραγωγή από πολλούς λογαριασμούς, δημιουργώντας σύγχυση και ανησυχία. Κάπως έτσι ο Νίκος Γκάλης θέλησε να καθησυχάσει και διαψεύσει το περιεχόμενο του video, αναφέροντας:

«Αν και φαίνεται αυτονόητο πως είναι fake, οφείλω να επισημάνω σε όλους να είναι πολύ προσεκτικοί με λογαριασμούς στο TikTok κυρίως, που δημιουργούν AI videos με στόχο να εξαπατήσουν τον κόσμο. Προφανώς δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα».

Ο «γκάνγκστερ» με αυτό το τρόπο θέλησε να υπενθυμίσει τους κινδύνους πίσω από την τεχνητή νοημοσύνη, κυρίως όταν χρησιμοποιείται για παραπλάνηση, αλλοίωση προσωπικών δεδομένων ή ακόμα και ψεύτικες ειδήσεις.

Η περίπτωση αυτή έρχεται να προστεθεί σε ένα διαρκώς αυξανόμενο φαινόμενο, που δείχνει πως η τεχνολογία — όταν χρησιμοποιείται ανεύθυνα — μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ηθικά και κοινωνικά ζητήματα.