Ο Νίκος Στυλιανού έγινε viral με το τατουάζ που ενώνει την Ελλάδα με την Κύπρο

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας έγραψε ιστορία μαζί με την Κύπρο, καθώς ακούστηκε για πρώτη φορά σε Eurobasket, ο κοινός Εθνικός Ύμνος των δύο χωρών, αλλά για έναν αντίστοιχο λόγο έγινε viral και ο Νίκος Στυλιανού.

Ως ένας εκ των ηγετών της Εθνικής Κύπρου, ο Νίκος Στυλιανού αντιμετώπισε την Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας ως αντίπαλος, παρότι έχει ο ίδιος και τις δύο υπηκοότητες, αλλά και τις σημαίες των δύο χωρών πάνω του.

Ο Κύπριος γκαρντ έχει ως τατουάζ την ελληνική σημαία με το νησί της Κύπρου πάνω σε αυτή και η εικόνα του στο Κύπρος – Ελλάδα δεν άργησε να γίνει έτσι viral, αναδεικνύοντας τη σύνδεση των δύο χωρών.

Νικόλας Στυλιανου. Είναι πολλά τα κιλά. pic.twitter.com/5u4CudC7Rf — Aggelos Chorianopoulos (@aggelos210) August 31, 2025

Ποιος είναι ο Νίκος Στυλιανού

Γεννημένος στις 9 Νοεμβρίου 1988, ο Νίκος Στυλιανός είχε ξεχωρίσει από μικρός για τις ικανότητές του στο μπάσκετ και συμμετείχε στις εθνικές ομάδες της Κύπρου σε όλες τις ηλικίες, μέχρι να φθάσει να εκπροσωπήσει και την εθνική των ανδρών.

Προηγήθηκε η παρουσία του για τρία χρόνια στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ, όπου και αγωνίστηκε αρχικά στο κολέγιο Ναβάρο και στη συνέχεια στους Γουέστ Τέξας Α&Μ Μπάφαλοους.

Η επαγγελματική του πορεία ξεκίνησε από την Ελλάδα, με τη φανέλα του Ρεθύμνου στην Α2, ενώ στην επιστροφή του στην Κύπρο, υπέγραψε στην ΑΕΚ Λάρνακας. Ακολούθησαν η Καβάλα, ο Κόροιβος Αμαλιάδας και ο ΟΦΗ στη… δεύτερη πατρίδα του, αλλά και η νέα παρουσία του στην Κύπρο με τον Κεραυνό Στροβόλου, με τον οποίο κατέκτησε και το πρωτάθλημα της χώρας το 2017.

Μετά από ένα νέο πέρασμα από την Ελλάδα σε Φάρο και Κύμη δε, ο Νίκος Στυλιανός φόρεσε ξανά τη φανέλα του Κεραυνού Στοβόλου, στον οποίο αγωνίζεται μέχρι σήμερα. Όλα αυτά τα χρόνια είναι επίσης βασικό στέλεχος της Εθνικής Κύπρου, με την οποία αγωνίζεται φέτος για πρώτη φορά και στο Eurobasket, έχοντας 7 πόντους στο παιχνίδι κόντρα στην ομάδα του Σπανούλη.

Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, ο Νίκος Στυλιανού είναι παντρεμένος από το 2019 με τη ραδιοφωνική παραγωγό και παρουσιάστρια, Δήμητρα Σιβρή.