Ο Νίκος Βέργος πέτυχε χατ-τρικ στην Αυστραλία και ο Μάτα του γυάλισε το παπούτσι

Ο Νίκος Βέργος συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις στην Αυστραλία, σημειώνοντας χατ-τρικ στη νίκη με 5-1 της Μέλμπουρν Βίκτορι επί της Ουέλινγκτον.
Ο Νίκος Βέργος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη νίκη της Μέλμπουρν Βίκτορ επί της Ουέλινγκτον για την 10η αγωνιστική της A-League
Ο Έλληνας επιθετικός πέτυχε τρία γκολ. Άνοιξε το σκορ στο 7ο λεπτό, πριν από το τέλος του πρώτου μέρους διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, ενώ στο 47′ ολοκλήρωσε το χατ-τρικ.
It’s a dream start for @gomvfc— Paramount+ Australia (@ParamountPlusAU) December 29, 2025
Nikos Vergos makes no mistake from directly in front, getting on the end of a pinpoint Nishan Velupillay delivery to give the hosts an early lead
Watch #MVCvWEL live and exclusive on Paramount+ pic.twitter.com/PPHw0RjYq7
Two for Victory, two for Vergos— Paramount+ Australia (@ParamountPlusAU) December 29, 2025
That’s now four goals in three games for Melbourne’s number nine, this one a brilliant header from 12 yards to earn Victory back the lead
Watch #MVCvWEL live and exclusive on Paramount+ pic.twitter.com/ONZCHYIriM
NIKOS VERGOS HAT-TRICK ALERT!— Paramount+ Australia (@ParamountPlusAU) December 29, 2025
What a night Victory’s number nine is having! He gets his third of the match in just the 47th minute to extend Melbourne’s lead to two!
Watch #MVCvWEL live and exclusive on Paramount+ pic.twitter.com/6qr4SYbsAC
Ο Χουάν Μάτα “τρελάθηκε” με τον Νίκο Βέργο και τον αποθέωσε, γυαλίζοντας το παπούτσι του κατά τους πανηγυρισμούς του τρίτου γκολ.