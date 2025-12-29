Αθλητικά

Ο Νίκος Βέργος πέτυχε χατ-τρικ στην Αυστραλία και ο Μάτα του γυάλισε το παπούτσι

Ο Χουάν Μάτα "τρελάθηκε" με τον Νίκο Βέργο και τον αποθέωσε, γυαλίζοντας το παπούτσι του
Ο Νίκος Βέργος πέτυχε χατ-τρικ στην Αυστραλία και ο Μάτα του γυάλισε το παπούτσι

Ο Νίκος Βέργος συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις στην Αυστραλία, σημειώνοντας χατ-τρικ στη νίκη με 5-1 της Μέλμπουρν Βίκτορι επί της Ουέλινγκτον.

Ο Νίκος Βέργος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη νίκη της Μέλμπουρν Βίκτορ επί της Ουέλινγκτον για την 10η αγωνιστική της A-League

Ο Έλληνας επιθετικός πέτυχε τρία γκολ. Άνοιξε το σκορ στο 7ο λεπτό, πριν από το τέλος του πρώτου μέρους διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, ενώ στο 47′ ολοκλήρωσε το χατ-τρικ.

Ο Χουάν Μάτα “τρελάθηκε” με τον Νίκο Βέργο και τον αποθέωσε, γυαλίζοντας το παπούτσι του κατά τους πανηγυρισμούς του τρίτου γκολ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
165
153
150
130
122
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo