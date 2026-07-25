Πού θα δείτε τις προσπάθειες των Εμμανουήλ Καραλή και Ελίνας Τζένγκο για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου

Ο Βόλος υποδέχεται αυτό το διήμερο (25-26 Ιουλίου) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο τα κορυφαία ονόματα του ελληνικού στίβου, για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στίβου.

Την πρώτη ημέρα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Στίβου, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι συμμετοχές των Εμμανουήλ Καραλής και Ελίνας Τζένγκο. Οι προσπάθειες στο άλμα επί κοντώ των ανδρών θα ξεκινήσουν στις 18:10, ενώ στο ακόντιο γυναικών στις 19:45.

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Η μετάδοση θα γίνει από το ΕΡΤ2 Σπορ

Το πρόγραμμα των αγώνων του Σαββάτου (25.07.2026)

Πρωί

09:00 110μ. εμπόδια Α (Προκριματικοί)

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09:25 100μ. εμπόδια Γ (Προκριματικοί)

09:30 Τριπλούν Γ (Προκριματικός, όριο 12,50μ.)

09:55 400μ. Γ (Προκριματικοί)

10:00 Σφαιροβολία Α (Προκριματικός, όριο 15,90μ.) – Βοηθητικό

10:20 400μ. Α (Προκριματικοί)

10:30 Ακοντισμός Γ (Προκριματικός, όριο 44,00μ.)

11:00 Τριπλούν Α (Προκριματικός, όριο 15,00μ.)

11:10 100μ. Γ (Προκριματικοί)

11:50 100μ. Α (Προκριματικοί)

Απόγευμα

17:45 Δισκοβολία Γ (Τελικός)

18:10 Επί κοντώ Α (Τελικός)

18:15 Τριπλούν Γ (Τελικός)

18:25 Σφαιροβολία Α (Τελικός)

18:30 100μ. Γ (Τελική σειρά 1)

18:35 Σφυροβολία Α (Τελικός) – Βοηθητικό

18:40 100μ. Α (Τελική σειρά 1)

18:45 Υψος Γ (Τελικός)

19:05 100μ. εμπόδια Γ (Τελικός)

19:15 110μ. εμπόδια Α (Τελικός)

19:30 100μ. Γ (Τελική σειρά 2)

19:40 100μ. Α (Τελική σειρά 2)

19:45 Ακοντισμός Γ (Τελικός)

19:50 400μ. Γ (Τελικός)

19:55 Τριπλούν Α (Τελικός)

20:00 400μ. Α (Τελικός)

20:10 3.000μ. στιπλ Α (Τελικός)

20:30 3.000μ. στιπλ Γ (Τελικός)

20:50 1.500μ. Γ (Τελική σειρά 1)

21:00 1.500μ. Α (Τελική σειρά 1)

21:10 1.500μ. Γ (Τελική σειρά 2)

21:20 1.500μ. Α (Τελική σειρά 2)

21:40 4Χ100μ. Γ (Τελική σειρά 1)

21:49 4Χ100μ. Γ (Τελική σειρά 2)

21:58 4Χ100μ. Γ (Τελική σειρά 3)

22:10 4Χ100μ. Α (Τελική σειρά 1)

22:19 4Χ100μ. Α (Τελική σειρά 2)

22:28 4Χ100μ. Α (Τελική σειρά 3)