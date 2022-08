Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ενημέρωσε επίσημα ότι δεν θα αγωνιστεί στο US Open, καθώς δεν άλλαξαν οι κανονισμοί για τους μη εμβολιασμένους αθλητές από το ινστιτούτο δημόσιας υγείας των ΗΠΑ.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς παραμένει ανεμβολίαστος κι έτσι θα χάσει ακόμα ένα μεγάλο τουρνουά γι’ αυτό τον λόγο, μετά το Australian Open.

“Δυστυχώς δεν είμαι σε θέση να ταξιδέψω στη Νέα Υόρκη αυτή τη φορά για το US Open. Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα αγάπης και υποστήριξης. Καλή τύχη σε όλους τους αθλητές. Θα παραμείνω σε καλή κατάσταση, με θετικό πνεύμα και θα περιμένω να μου δοθεί η ευκαιρία να αγωνιστώ ξανά. Θα σας δω σύντομα” αναφέρει στην ανάρτησή του ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. 💪🏼 See you soon tennis world! 👋🏼