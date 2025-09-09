Ο Νόβακ Τζόκοβιτς εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Γλυφάδα και κάνει προπονήσεις με τον γιο του στο Καβούρι

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποκλείστηκε από τον Κάρλος Αλκαράθ στα ημιτελικά του US Open και την Κυριακή (07.09.2025) έφτασε στην Αθήνα για μόνιμη εγκατάσταση.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε έρθει στη χώρα μας στις αρχές του καλοκαιριού -μαζί με την σύζυγό του και τα δύο του παιδιά- με σκοπό για να βρει σπίτι αλλά και σχολείο. Μετά από έρευνα που έκανε αποφάσισε να μείνει στα Νότια προάστια.

Το νέο σπίτι του Σέρβου κορυφαίου τενίστα είναι στη Γλυφάδα ενώ στα Νότια είναι και το ιδιωτικό σχολείο για τον γιο του Στέφαν και την κόρη του Τάρα. Το πρωί της Τρίτης (09.09.2025), ο Νόβακ Τζόκοβιτς δοκίμασε και τα ελληνικά court καθώς επισκέφθηκε γήπεδο τένις στο Καβούρι και προπονήθηκε μαζί με τον γιο του Στέφαν.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δείχνει ενθουσιασμένος από τη νέα του ζωή στην Ελλάδα. Μάλιστα, δεν διστάζει να βγάζει φωτογραφίες και να δίνει αυτόγραφα, σε όσους του το ζητάνε. Ο “Νόλε” εμφανίζεται να θέλει να “τρέξει” κάποιο πρότζεκτ ακαδημίας στην Αθήνα ενώ όσο αφορά τις δικές του προπονήσεις, προβάδισμα δείχνει να έχει το Tatoi club.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει δηλώσει ότι θα αγωνιστεί στο τουρνουά 250 της ATP που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ 2-8 Νοεμβρίου. Στο ίδιο τουρνουά θα αγωνιστεί και ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Να αναφέρουμε ακόμα ότι αυτό το Σαββατοκύριακο (13-14.09.2025) η Ελλάδα παίζει με την Βραζιλία στο ΟΑΚΑ για το Davis Cup και ο Νόβακ Τζόκοβιτς αναμένεται να βρεθεί στις εξέδρες και να δει τις προσπάθειες της ομάδας του Στέφανου Τσιτσιπά.