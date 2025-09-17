Ο Νόβακ Τζόκοβιτς εντυπωσιάστηκε από Ελληνίδα που του μίλησε σερβικά – Το τηλεφώνημα στον σύζυγό της

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα, μετά και την ολοκλήρωση του US Open -και την ήττα του στα ημιτελικά από τον Κάρλος Αλκαράθ- και πλέον… κυκλοφορεί ανάμεσά μας!

Το νέο σπίτι του Νόβακ Τζόκοβιτς βρίσκεται στη Γλυφάδα ενώ στα Νότια είναι και το ιδιωτικό σχολείο για τον γιο του Στέφαν και την κόρη του Τάρα. Φυσικά, ο “Νόλε” συνεχίζει κανονικά τις προπονήσεις του, “δοκιμάζοντας” τα ελληνικά κορτ, κάνοντας προπονήσεις ακόμα και με τον γιο του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε μια από αυτές τις προπονήσεις, ο Νόβακ Τζόκοβιτς φαίνεται πως είχε και μια ευχάριστη έκπληξη. Μια γυναίκα τον πλησίασε και του προκάλεσε αίσθηση,μιλώντας άπτεστα στη μητρική του γλώσσα.

Σύμφωνα με σερβικά Μέσα, η γυναίκα γνώριζε τα σερβικά, καθώς ο σύζυγός της έχει, επίσης, καταγωγή από τη Σερβία.

Ο Τζόκοβιτς ζήτησε, μάλιστα, από τη γυναίκα να καλέσει τον σύζυγό της, τον οποίο και συνεχάρη -μέσω βιντεοκλήσης- για ό,τι είχε ακούσει. “Είμαι έκπληκτος από το πόσο καλά μιλάει σερβικά για γυναίκα από την Ελλάδα. Συγχαρητήρια, είναι το μεγαλύτερό σου επίτευγμα. Χαίρομαι που τη γνώρισα και Θεού θέλοντος κάπου θα συναντηθούμε” είπε ο Τζόκοβιτς στον σύζυγο της νεαρής γυναίκας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“POV: Nole called your husband to tell him how well you speak Serbian, as a Greek woman.”



Nole is the best pic.twitter.com/QmCVbr0vbn — I(@frani2312) September 16, 2025

“Όχι και τόσο, δεν θέλω να καυχηθώ γι’ αυτό” φέρεται να απάντησε ο άνδρας, που μίλησε στον Σέρβο τενίστα. Η νεαρή γυναίκα έκλεισε αμέσως μετά το τηλέφωνο, εξηγώντας στον σύζυγό της ότι ο Τζόκοβιτς ήταν μαζί με τα παιδιά του και πως δεν ήθελε να τον καθυστερήσει άλλο.

Θυμίζουμε ότι πριν από λίγα 24ωρα παρακολούθησε στο ΟΑΚΑ τους αγώνες Ελλάδα – Βραζιλία για το Davis Cup.