Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έπαιξε τένις με τηγάνι στο Καβούρι

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς παραμένει στην Ελλάδα, εν αναμονή και την έναρξης της νέας σεζόν στο παγκόσμιο τένις, αλλά φαίνεται ότι… βαρέθηκε τις κανονικές προπονήσεις και βρήκε έναν διαφορετικό τρόπο να διασκεδάσει.

Σε ένα video που έχει γίνει viral στα social media, ο Νόβακ Τζόκοβιτς φαίνεται να παίζει τένις με τηγάνι αντί για ρακέτα, στη χωμάτινη επιφάνεια του γηπέδου στο Καβούρι της Αττικής.

Ο Σέρβος σούπερ σταρ του τένις έχει μετακομίσει πλέον στη χώρα μας και διαφημίζει το άθλημα στην Ελλάδα, αλλά δεν χάνει την ευκαιρία να προκαλέσει και το… γέλιο στον κόσμο.

Even legends get bored of regular rackets.

Novak Djokovic trying tennis… with a frying pan at Kavouri Tennis Club in Athens pic.twitter.com/TL54mMuWER — Tennis24 (@tennis24gr) December 7, 2025

Ακόμα και με τηγάνι πάντως, ο Τζόκοβιτς έδειξε δύσκολος αντίπαλος.