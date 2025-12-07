Αθλητικά

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έπαιξε τένις με τηγάνι στο Καβούρι

Ούτε ρακέτα δεν χρειάζεται πλέον ο Τζόκοβιτς για να πάρει πόντους στο κορτ
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έπαιξε τένις με τηγάνι στο Καβούρι

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς παραμένει στην Ελλάδα, εν αναμονή και την έναρξης της νέας σεζόν στο παγκόσμιο τένις, αλλά φαίνεται ότι… βαρέθηκε τις κανονικές προπονήσεις και βρήκε έναν διαφορετικό τρόπο να διασκεδάσει.

Σε ένα video που έχει γίνει viral στα social media, ο Νόβακ Τζόκοβιτς φαίνεται να παίζει τένις με τηγάνι αντί για ρακέτα, στη χωμάτινη επιφάνεια του γηπέδου στο Καβούρι της Αττικής.

Ο Σέρβος σούπερ σταρ του τένις έχει μετακομίσει πλέον στη χώρα μας και διαφημίζει το άθλημα στην Ελλάδα, αλλά δεν χάνει την ευκαιρία να προκαλέσει και το… γέλιο στον κόσμο.

Ακόμα και με τηγάνι πάντως, ο Τζόκοβιτς έδειξε δύσκολος αντίπαλος.

