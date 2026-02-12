Αθλητικά

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πήρε τη φανέλα του Τόμας Γουόκαπ

Ο Τεξανός γκαρντ έδωσε τη φανέλα του στον θρυλικό Σέρβο τενίστα
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς με τη φανέλα του Γουόκαπ
KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν έφυγε με άδεια χέρια από το ΣΕΦ, μετά το τέλος του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 92-86 στο ΣΕΦ για την 28η αγωνιστική της Euroleague, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να δίνει το “παρών” σε ακόμα ένα εντός έδρας παιχνίδι των Πειραιωτών και να αποθεώνεται από τον κόσμο.

Ο κορυφαίος τενίστας του κόσμου πήρε, μάλιστα, για ενθύμιο και τη φανέλα του Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος μοίρασε 10 ασίστ στον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Τεξανός γκαρντ πλησίασε τον Νόβακ Τζόκοβιτς, που παρακολούθησε την αναμέτρηση από τα court seats και του έδωσε τη φανέλα του.

KLODIAN LATO
KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Οι δύο αθλητές αγκαλιάστηκαν και εν συνεχεία ο Νόλε φωτογραφήθηκε με τη φανέλα του Γουόκαπ.

